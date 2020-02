Start-supporter nekter å godta bot. Nå kan saken havne i retten.

En Start-supporter har leid inn advokat etter å ha fått en bot på 13.000 kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Isaac Twum og resten av Start-spillerne kunne feire etter kampen mot Lillestrøm. Flere av lagets supportere fikk imidlertid bøter. Foto: Terje Pedersen

Forrige uke kunne vi skrive at flere Start-supportere er blitt tilsendt bøter av politiet etter den elleville opprykkskampen på Åråsen i fjor.

Start tok seg som kjent til Eliteserien da de på ellevilt vis slo Lillestrøm på bortemål etter 5–5 sammenlagt.

Flere supportere tok seg på banen i forbindelse med Starts avgjørende 3–4-mål. En av disse har fått et forelegg på 13.000 kroner.

Det nekter vedkommende å godta, skriver VG. De har vært i kontakt med personen, som ønsker å være anonym.

– Han har ikke godtatt boten, så for oss blir det å se om politiet ønsker å ta saken til retten. Da vil jeg, på vegne av min klient, argumentere for at dette ikke er en ordensforstyrrelse eller en utilbørlig atferd. Det er forskjell på å stoppe spillet enn å spontant feire 3–4-målet nede ved hjørneflagget, sier supporterens advokat Anders Hansson til VG.

Han mener 13.000 kroner i bot er voldsomt høyt om man kommer fram til at det er en ordensforstyrrelse.

VG har fått svar av politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss i Øst politidistrikt. Han sier følgende:

– Jeg kan fortsatt ikke kommentere det spesifikke forelegget. Dersom vedkommende ikke ønsker å vedta et forelegg, må man formidle dette til politiet. Saken vil deretter oversendes tingretten for behandling i henhold til vanlig praksis.

Det var tre scoringer av Martin Ramsland som sørget for Starts elleville snuoperasjon.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 12:06