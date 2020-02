Liverpools drøm om rekorder er knust – fikk juling av bunnlag

Da Liverpool tapte for første gang denne sesongen, var det ingen tvil.

Andy Robertson så resignert ut etter 3–0. Foto: Alastair Grant / AP / NTB scanpix

Watford – Liverpool 3–0 (0–0)

Liverpool kunne tatt rekorden for antall strake seiere i Premier League alene etter å ha tangert Manchester Citys 18 forrige serierunde. Samtidig var de kun fem kamper unna å tangere Arsenals rekord på 49 kamper uten tap fra 2004. De hadde heller ikke tapt i Premier League på ett år.

Men alle disse rekordene kan Liverpool nå bare se langt etter. Mot Watford på Vicarage Road sa det for alvor stopp.

To ganger Ismaïla Sarr og ett mål fra Troy Deeney gjorde at Watford slo serielederen, og etter alt å dømme mesteren denne sesongen, hele 3–0.

Troy Deeney scoret det siste målet mot Liverpool. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Klatret over nedrykksstreken

Watford kjemper en tøff kamp i bunnen av tabellen etter en fryktelig start på sesongen, men med seier mot Liverpool er de plutselig over nedrykksstreken på målforskjell.

Liverpools mareritt startet for alvor i det 54. minutt. Etter en første omgang hvor hjemmelaget ikke fikk som fortjent satt den endelig da Sarr styrte ballen i mål fra kloss hold. Abdoulaye Doucouré var alene i feltet etter et innkast og styrte ballen fra dødlinjen og til Sarr som fra to meter satte ballen i mål forbi Alisson.

Det tok kun seks minutter før Sarr og Watford scoret igjen. Deeney, som misbrukte første omgangs klart største sjanse, hamret ballen i bakrom og alene med en utrustende Alisson lekte senegaleseren med keeperen. En lekker chipp sørget for at det sto 2–0.

– Sarr har hatt en ellevill dag på jobb, og en kamp han aldri kommer til å glemme, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Ismaïla Sarr (til høyre, med ryggen til) var involvert i alle målene til Watford. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Forsvarstabbe

Adam Lallana smalt et skudd i stolpen for et rystet Liverpool i det 66. minutt, men alt handlet om Watford denne kvelden.

Etter 72 minutter var det Sarr som serverte. Riktig nok på heldig vis. Trent Alexander-Arnold bommet fullstendig på et tilbakespill til keeper, og fant bare Sarr. Watfords tomålsscorer svarte med å legge ut til Deeney på 15 meter, som bredsidet ballen kontrollert i mål til øredøvende jubel fra hjemmefansen.

Det var ikke overraskende god stemning på Vicarage Road i sluttminuttene, der det var nærmere 4–0 enn en redusering. Dermed er Liverpools drømmerekke over med et brak.