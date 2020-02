Emil Meek rystet motstanderen, men tapte likevel i UFC-comebacket

Emil Meek (31) tapte mot Jake Matthews (25), i det som var nordmannens fjerde kamp i UFC.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Emil Meek før en tidligere UFC-kamp. Foto: Tom Szczerbowski / USA Today Sports

Det hadde gått 581 dager siden sist Emil Meek konkurrerte i Ultimate Fighting Championship (UFC), det som sees på som MMA-sportens største scene.

Men sent lørdag kveld var Meek tilbake. Nå skulle «Valhalla» revansjere tapet i sin forrige kamp, mot Bartosz Fabiński.

Australske Matthews blir sett på som et slags talent. 25-åringen er seks år yngre enn Meek, men har vunnet flere kamper.

Lørdag kveld møtte han Meek på «hjemmebane» i New Zealand.

Der hadde Matthews overtaket i starten av kampen, før Meek etter hvert fikk kjempet seg inn. Det hele måtte avgjøres i den tredje og siste runden.

Der var Meek sterk, men fikk aldri knocket ut Matthews. Nordmannen skrek av frustrasjon da sluttsignalet lød. Han skjønte at han kom til å tape på poeng, etter at Matthews kontrollerte store deler av de to første rundene.

Kjempet seg inn etter trøblete start

Det var motstandernes bryteferdigheter som ga Meek problemer i kampene mot Kamaru Usman og Bartosz Fabiński. Også Matthews startet lørdagens kamp med å ta med seg nordmannen en tur på matten.

Meek kom seg opp, men like etter fikk Matthews inn et solid treff. Meek fortsatte å forsvare seg, men det var tydelig at australieren vant den første runden.

Meek begynte den andre med å prøve seg frem, men endte tidlig opp i Matthews grep nede på matten. Meek kom seg imidlertid opp igjen og fikk inn flere gode treff. Matthews var tydelig rystet, men fikk lagt Meek ned igjen.

Men nå var Meek i gang. Han kom seg opp igjen og avsluttet runden med flere treff. Matthews trener var tydelig før den tredje og avsluttende runden:

– Jeg vil ikke at du skal bokse mot ham, fikk Matthews beskjed om.

Matthews forsøkte å bryte mot Meek i finalerunden, men Meek så ut til å ha mer krefter igjen. Det ble flere slagutvekslinger, noe som passet nordmannen godt.

Men det ville seg ikke. Meek fikk ikke knocket ut Matthews. Australierens vellykkede forsøk på å få «Valhalla» i bakken ga uttelling på dommernes kort. Han ble kåret til vinner i de to første rundene og vant dermed på poeng.

Alle dommerne dømte Matthews som vinner med 29–28.

De to møttes i weltervektklassen, som også kan tolkes til 77-kilosklassen.

Gjensidig respekt

Det var to muskelbunter med stor gjensidig respekt som holdt rundt hverandre etter at utfallet var klart.

– Emil er farlig når han får slå. Treneren ba meg slutte å utveksle slag, men jeg liker et bra slagsmål. Det var vanskelig å holde igjen, sa Matthews i det Viaplay-sendte intervjuet etter kamp.

Meek svarte med å takke Matthews for å ha stilt til kamp mot ham. Han kysset deretter sin australske motstander på kinnet.

Men god stemning til tross: Et tredje tap på rad betyr at det er langt ifra sikkert at det norske folk får se Meek i UFC igjen.

Ønsket å revansjere seg etter tap

Kampen mot Matthews var Meeks fjerde i UFC. Han debuterte med seier mot Jordan Mein i 2016.

Han ble med det en av Norges store kampsportprofiler. Han fikk også en solid fanskare i utlandet, grunnet sitt vikingaktige utseende og engasjerende stil i kamp.

Deretter fulgte to tap. Først mot stjernen Kamaru Usman, før han noe overraskende også tapte mot Bartosz Fabiński, en motstander han var ventet å slå.

Dermed hadde han på mange måter kniven på strupen før kveldens kamp.

– Jeg er så godt forberedt at det må gå veien. Det er ingen annen mulighet. Nå er jeg tilbake, det er dette jeg elsker å gjøre. Jeg er i min beste alder, sa 31-åringen til Aftenposten før oppgjøret mot Matthews.