NRK-ekspert om Kalla-fiaskoen i år: - Naturlig at hun er stresset

32-åringen har nærmest båret svensk kvinnelangrenn på sine skuldre det siste tiåret – hvert fall på distanse.

I fjor var derimot Ebba Andersson Sveriges beste og mest stabile distanseløper i verdenscupen, mens Frida Karlsson tok langrennsverden med storm under VM i Seefeld.

Fremadstormende lagvenninner og en oppkjøring som ikke har vært helt optimal, har gjort Kalla mer usikker enn noen gang. I et intervju med Expressen forteller hun om dette.

– Jeg er veldig usikker. Normalt så kjenner jeg meg bra allerede ved midtsommer, men den opplevelsen hadde jeg ikke i år. Jeg hadde løyet hvis jeg sa at det ikke har vært frustrerende, sier Kalla.

Mange har lest denne saken. Har du? Russisk langrennstrio ble gravid etter skipresidentens anbefaling

Tore Meek / NTB scanpix

– Hun kjørte seg i senk

NRK-ekspert Torgeir Bjørn tror fjorårets skuffelser var et resultat av at hun trente altfor hardt i perioden hvor hun sto over Tour de Ski. Bjørn spekulerer på om iveren etter å slå Therese Johaug forrige sesong ble for stor.

– Hun tenkte kanskje at det måtte noe ekstra til for å slå Therese, og dermed kjørte hun seg helt i senk. Hun fant ikke balansen, og klarte aldri å få tilbake overskuddet den sesongen. Det ser ut som hun fortsatt sliter med å komme seg etter hardkjøret, forklarer Bjørn.

Kollega i NRK, Fredrik Aukland, tror inntoget til spesielt Andersson og Karlsson har gjort Kalla usikker på hvor hun selv står.

– Dette er en helt ny situasjon for Charlotte, som er vant med å være best på laget. Nå sliter hun kanskje mer med å henge med på trening enn tidligere, og da er det naturlig at man blir litt stresset, mener Aukland.

Lest denne saken fra tidligere i høst? Da sa lagvenninne dette om Johaug tidligere: – Jeg håper noen slår henne

Terje Pedersen / NTB scanpix

Tøffere konkurranse for Johaug

Uansett er det liten tvil om hvem som fortsatt er Sveriges største langrennsprofil. Og selv om både Andersson og Karlsson var nærmere Therese Johaug enn Kalla var i fjor, er det fortsatt enighet om at en Charlotte Kalla i storform er blant nordmennenes største konkurrenter.

– Både Frida (Karlsson) og Ebba (Andersson) har et enormt stort potensial, men det er altfor tidlig å avskrive Kalla. Hun har erfaringen, hun har et teknisk toppnivå som er blant de aller beste og hun er god til å hente frem sitt beste når hun virkelig trenger det, sier Bjørn.

Nylig ble det kjent at flere av konkurrentene til de norske langrennsjentene ikke stiller til start neste sesong. Nathalie von Siebenthal valgte å legge opp i en alder av 26 år, mens hele tre russiske løpere står over sesongen på grunn av graviditet.

Men selv noen av fjorårets konkurrenter gir seg, er Aukland klar på at spesielt Therese Johaug kommer til å få mer konkurranse enn forrige sesong – spesielt fra én av de svenske kometene.

– Det er ikke bare Charlotte som er i en uvant situasjon nå. Therese Johaugs styrke i forhold alle de andre har alltid vært utholdenheten, men nå kommer en Frida Karlsson som har bevist at hun nesten har samme kapasitet, og kommer bare til å bli enda bedre fremover. Det blir spennende å se hvordan Therese løser det i sesongen som kommer, sier Aukland.