Solbakken om Bendtner-bok: Må bli ferdig med Reiulf Steen-biografi først

Bendtner ble værende på benken da FC København vant 3-0 hjemme over Sønderjyske søndag.

I helgen har derimot utdrag fra Bendtners nye bok «Begge sider» blitt gjengitt i flere danske, norske og britiske medier. Boka kommer ut tirsdag og handler blant annet om spillerens ville fotballiv tidligere i karrieren.

Ståle Solbakken fikk et eksemplar for gjennomlesning og ble advart mot at boken kunne inneholde sprengstoff.

– En bok om Nicklas Bendtner er sikkert interessant for mange. Jeg fikk tidligere en mail fra forlaget som opplyste at det var en bok som var helt ufarlig for FCK. Den er vel farligere for noen andre, sier Solbakken.

Nordmannen har smugtittet litt i boken uten at han lest den fra perm til perm.

– Jeg har jo fått boka, men har ikke fått lest den. Jeg har bladd litt i den og lest litt, for eksempel litt på side ti som handler om damene. Og så side 50 og så videre, sier han.

– Jeg har bare tittet så vidt i den, og jeg kan se at den ikke handler om det grunnleggende i pasningsspillet og om å spille 4-4-2. Vi tar det stille og rolig. Vi visste at han ville komme med en bok.

Solbakken hadde selv et kortvarig opphold i Wimbledon på slutten av 1990-tallet, og han har også fått med seg den engelske drikkekulturen på tett hold.

– Jeg tror at alle som har spilt i England vet at de kan drikke mye, sier Solbakken.

Solbakken sier at han ikke gidder å lese Bendtners bok før han er ferdig med boka om Reiulf Steen. Han ble aldri statsminister, men hadde et fantastisk forhold til pressen.

– Han hadde litt problemer med alkohol – sammenlignet med den andre boken her, sier Solbakken med et smil.

Solbakken er svært begeistret for boken om Reiulf Steen.