Vikings nye drakt: Dette trekker ned

Vikings 120 års-jubileum markeres på drakten med en ramme rundt logoen, og det er et fint grep.

Halsen er i år holdt i samme farge som resten av drakten. Det kan argumenteres for at det gir drakten et renere preg, men på Viking-drakten synes jeg at en hvit hals er best for å få en kontrastfarge. Forøvrig synes jeg utformingen av halsen er stilig - den virker også å være komfortabel for spillerne.

Det jeg finner mest grunn til å trekke for, er likevel alle de røde logoene. Tilfeldighetene gjør at Vikings klubbmerke er rødt, og det samme er logoene til de fleste sponsorene andre steder på drakten. Det gjør at de dominerer ganske så mye visuelt. Hadde det vært mulig å gjøre noe med logoene på skuldrene, for eksempel?

Bølgemønsteret i fronten av drakten gir en viss dynamikk, men siden dette er Viking kunne jeg ønsket meg å utnytte det temaet med for eksempel vikinghoder, vikinghjelmer eller noen gamle våpen fra vikingtiden i mønsteret på drakten. Tipset er herved gitt!

Alt i alt: En bra Viking-drakt, men noe trekker ned. For Vikings tilhengere vil det viktigste uansett være at laget får en god retur til eliteserien i 2019.