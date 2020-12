Wichne forlater Start

Eirik Wichne (23) er ferdig i Start. Neste stoppested blir trolig Sarpsborg 08.

Eirik Wichne, Start-spiller. Foto: Tor Erik Schrøder

Etter det Fædrelandsvennen erfarer er Eirik Wichne ferdig i Start. Sarpsborg 08 blir trolig hans nye klubb fra nyåret.

Både Nettavisen og Eurosport meldte fredag ettermiddag at Wichne er klar for klubben. Etter det Fædrelandsvennen forstår skal ingenting være i boks, men det er sannsynlig at Sarpsborg 08 blir mandalittens neste klubb.

Eirik Wichnes kontrakt går ut etter sesongen, og Start har i lang tid forsøkt å få backen til å signere ny kontrakt. Wichne selv har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Fædrelandsvennen har flere ganger omtalt mandalittens kontraktssituasjon. Selv sa han dette i slutten av oktober:

– Den er som jeg alltid har sagt. Jeg har kontrakt ut året, og da skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi skal holde oss.

Wichne har startet 26 kamper denne sesongen. Han har spilt 71 kamper i Eliteserien for Start.