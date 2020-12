Granerud tok sin fjerde strake verdenscupseier: – Historisk god

Skiflyvingsbakke eller storbakke, gode eller elendige forhold, Halvor Egner Granerud leverer uansett.

BEST IGJEN: Halvor Egner Granerud er ikke til å stoppe om dagen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg synes dette var sesongbeste for egen del og leverer to veldig gode hopp, i tillegg til et godt prøvehopp. Jeg er rett og slett kjempefornøyd, sier Granerud til VG.

Granerud stod - for første gang - sist igjen på toppen da andre omgang gikk mot slutten, og klinket til med 138 meter i storbakken i sveitsiske Engelberg.

Anze Lanisek og Kamil Stoch satte press på nordmannen. Men Granerud gikk foran med 2,2 poeng etter sitt fantastiske sistehopp.

Det holdt til seier og med sin fjerde verdenscupseier på rad, og dermed tangerte han Ole Bremseth og Espen Bredesens fire strake seirer.

– Det er et celebert selskap jeg ikke hadde sett for meg at jeg skulle havne i. Det å komme inn i historiebøkene er noe alle idrettsutøvere drømmer om. Det betyr at man ikke bare er god, men også historisk god, filosoferer Granerud.

– Det er en meget sterk prestasjon, det er veldig få som klarer å vinne fire på rad. Det viser at du er både i god form og mentalt sterk. Mange ting skal klaffe samtidig, sier Bredesen til VG.

Bevisst

Det er imidlertid en kjensgjerning at i alle fall norske hoppere ikke holder seg på samme nivå som Granerud over en lengre periode. Roar Ljøkelsøy er den mestvinnende nordmannen i verdenscupsirkuset - med elleve seirer. Men det er ikke noe som bekymrer hoppkometen Granerud.

– Jeg vil heller si at jeg bevisst på det, for jeg prøver å legge ned en stor innsats for å hele tiden kalibrere hoppingen min og stille meg inn. Det er klart at ting forandre seg, og jeg kan ikke forvente å vinne alle renn som gjenstår, sier Granerud.

Fakta Adelskalenderen: Verdenscup hopp 11 seirer: Roar Ljøkelsøy 10 seirer: Anders Jacobsen 9 seirer: Roger Ruud 8 seirer: Espen Bredesen, Bjørn Einar Romøren 7 seirer: Anders Bardal, Vegard Opaas, Daniel-André Tande 6 seirer: Ole Bremseth, Sigurd Pettersen 4 seirer: Per Bergerud, Anders Fannemel, Ole Gunnar Fidjestøl, Halvor Egner Granerud 3 seirer: Tom Hilde, Johann André Forfang 2 seirer: Kristian Brenden, Robert Johansson, Erik Johnsen, Marius Lindvik 1 seier: Rolf Åge Berg, Steinar Bråten, Lars Bystøl, Tom Kristiansen, Johan Remen Evensen, Kenneth Gangnes, Dag Holmen-Jensen, Jon Inge Kjørum, Johan Sætre, Andreas Stjernen, Hroar Stjernen Les mer

I tillegg til de fire verdenscupseirene har Granerud også sølv individuelt i skiflyvings-VM og sikret også lag-gull på mest dramatisk vis.

– Det er fantastisk, jeg vet ikke hva jeg skal si. Han leverer uansett bakker og forhold, han flyr som bare det. Han tåler stor variasjon, sier landslagssjef Alexander Stöckl til VG, mens det blåser hardt i bakgrunnen av telefonsamtalen fra Sveits.

Les også Norge sikret VM-gull etter taktisk genistrek: – Det var gambling

Johansson fikk svi

Utfordrende forhold gjorde at både verdenscuptoer Markus Eisenbichler og suveren Halvor Egner Granerud måtte vente lenge på å hoppe i første omgang, men nordmannen viste igjen hvem som er verdens beste hopper denne sesongen.

Med svært utfordrende forhold landet han på 133,5 meter i Engelberg og tok ledelsen med et halvt poeng foran polske Kamil Stoch.

Robert Johansson ble sendt utfor i dagens verste forhold, med mye bakvind og hoppet ikke lengre enn 104 meter - som ikke holdt til en plass i finaleomgangen. Også Daniel-André Tande fikk skrekkelige forhold og landet bare halvmeteren foran lagkameraten.

– Robert blir straffet mest, og får dårlig betalt for hans beste hopp denne helgen. Marius (Lindvik) leverer ganske bra, og så er det veldig positivt for Johann André (Forfang) at han får til et såpass godt hopp under krevende forhold, sier landslagssjefen.

Men Granerud leverte igjen, leder verdenscupen med 113 poeng og snart er det duket for selveste Hoppuka.

Der er en nordmann storfavoritt.

– Det er deilig å gå inn i Hoppuka med masse selvtillit. Jeg har ikke begynt å tenke så mye på det ennå, smiler Granerud, som skal inn i karantenejul sammen med samboeren i Trondheim.

PS! Søndag klokken 16 er det duket for siste verdenscuprenn før Hoppuka. Den tradisjonsrike firerenns-turneringen begynner med kvalifisering i Oberstdorf 28. desember, med første renn 29.