Sykkelrittet Tour of Norway utsettes til høsten

Koronasituasjonen gjør at sykkelrittet Tour of Norway forskyves fram til i høst.

Kristoffer Halvorsen (til venstre), Alexander Kristoff i midten) ble nummer én, to og tre i Tour of Norway i 2019. Foto: Berit Roald / NTB.

NTB

Arrangøren skriver på nettsidene sine at det per i dag er usikkert om ryttere og lag får innreisetillatelse tidsnok til at arrangementet kan gjennomføres.

Det kreves en avklaring rundt karantene- og innreisereglene før det blir fastsatt noen alternative datoer for rittet. Tour of Norway-arrangøren håper å kunne gjennomføre rittet i slutten av august eller i starten av september.

Rittet skulle ha vært kjørt med start i Egersund 21. mai og målgang i Stavanger 24. mai.