Hva har skjedd bak de lukkede dører?

KOMMENTAR: Hun ble sparket på dagen, men seiler nå frem som presidentkandidat. Da er det problematisk at FIS-toppenes begrunnelse holdes skjult.

Skitopper: Gian-Franco Kasper (til venstre) skal gi seg som FIS-president til sommeren. Her står han sammen med Norge skipresident Erik Røste. Foto: CORNELIUS POPPE/NTB

Birger Løfaldli Adresseavisen

Etter over tjue år som generalsekretær i det internasjonale skiforbundet (FIS), fikk Sarah Lewis sparken sist høst. Ingen ville fortelle hva som var årsaken, heller ikke Norges representant i FIS-styret, skipresident Erik Røste.

- Total mistillit, med stort flertall, var blant ordene som først ble brukt i pressemeldingen fra FIS 9. oktober. Formuleringen ble senere endret.

- Dette er en personalsak internt i FIS, sa Røste.

Etter den overraskende nyheten har det vært rolig rundt tematikken. Helt frem til forrige helg.

Da avslørte Nettavisen at Lewis går inn i kampen for å bli valgt til organisasjonens neste president, en rolle omstridte Gian-Franco Kasper har hatt helt siden 1998. Fra 1975 til 1998 var Kasper generalsekretær, samme posisjon som Lewis hadde frem til den plutselige avgangen.

Lewis tar opp kampen med svenskenes Mats Årjes, sveitsiske Urs Lehman og svenskbritiske Johan Eliasch. Lewis foreslås av Belgia, en av de godt over hundre medlemsnasjonene i FIS.

Vil bli president: Sarah Lewis ble sparket som generalsekretær i høst. Nå ønsker hun å bli president i FIS. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Hvis Lewis vinner valget 4. juni, vil hun ikke bare bli historiens første kvinnelige FIS-president. Hun vil også lede et styre hvor flertallet for noen måneder siden ga henne sparken med umiddelbar virkning.

Spørsmålet mange sitter igjen med er:

Hva er det egentlig som har skjedd bak de lukkede dører i FIS, organisasjonen som tildelte Trondheim ski-VM i 2025?

Og har vi noe krav på en utfyllende forklaring?

Sarah Lewis vil ikke si noe. «Det er et spørsmål du må stille FIS», svarte hun til Nettavisen for noen dager siden. FIS vil ikke si noe mer enn det som sto i pressemeldingen.

Slikt skaper naturligvis spekulasjoner.

Rent prinsipielt kan det problematiseres at generalsekretærer rykker opp til presidentroller. Kasper gjorde det slik. Gianni Infantino var generalsekretær i Uefa før han ble Fifa-president. Infantinos forgjenger Sepp Blatter var generalsekretær i Fifa i nesten to tiår før han ble president.

Beholdt makten lenge: Sepp Blatter satt i toppen i Fifa i flere tiår. Foto: PIERRE ALBOUY/NTB

Én teori er at Sarah Lewis skal ha brukt tiden som generalsekretær til å fremme sitt kandidatur som FIS-president, særlig hos de mindre nasjonene, og at dette har irritert FIS-toppene.

Skulle det være slik, kan misnøyen i FIS-styret være til å forstå. Det kan ha vært at fokuset lå et annet sted enn der FIS-styret ønsket.

Til sammenligning med for eksempel Fifa, hvor en liten nasjon som Guam har like stor innflytelse i et presidentvalg som England og Tyskland, har de største vintersportsnasjonene flere stemmer i FIS-valget enn de aller minste nasjonene.

Også dette kan problematiseres, men det bidrar i hvert fall til at stemmejakt i mindre skinasjoner ikke gir like stor effekt som tilsvarende strategi i fotballen. Blatters sterke maktposisjon i Fifa over så mange år ble for eksempel forklart med hans sterke støtte i mindre fotballnasjoner.

Samtidig bør Sarah Lewis ha god oversikt over sine støttespillere. Ville hun ha fremmet sitt kandidatur om hun ikke så noen realistisk sjanse for å vinne?

Neppe.

VM-kamp: Skipresident Erik Røste (til høyre) sammen med den trønderske VM-delegasjonen under FIS-kongressen i 2018. Da tapte Trondheim kampen om å få ski-VM i 2023. To år senere blir imidlertid VM igjen arrangert i Granåsen. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

I arbeidet for å få ski-VM til Trondheim har mangel på åpenhet i FIS vært et tema. Som eneste søker var Trondheim og Norge i posisjon til å sette press på FIS.

I hvor stor grad Norge har lyktes med dette, kan diskuteres.

Det er i høyeste grad grunn til å stille spørsmål både til Lewis og FIS-styret om «personalsak» er grundig nok forklaring til avgangen slik denne saken har utviklet seg.

Fordi medlemsnasjonene, også vi her i Norge, må ha et best mulig grunnlag når de fire kandidatene skal vurderes.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Slik det er nå, uten noen svar på hva som egentlig har skjedd, vil spekulasjonene fortsette. Er det slik at Lewis i lang tid har gått med en president i magen og brukt rollen sin som generalsekretær til å samle støtte? Eller skyldes avgangen helt andre forhold?

Kan det for eksempel være at presidentdrømmen først og fremst ble brukt som argument av motstandere som ville stanse Lewis?

Før skisporten skal ta stilling til hvem som skal bli idrettens øverste internasjonale leder, bør omverdenen få klare svar på dette.

Det gjelder også i den norske debatten, hvor svenske Mats Årjes til nå ser ut til å ligge lengst fremme i løypa.