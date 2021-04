Mbappé-dobbel da effektive PSG senket Bayern München

(Bayern München - PSG 2–3) Bare to minutter og 29 sekunder tok det før Kylian Mbappé scoret sitt første i Champions League-kvartfinalen borte mot Bayern München.

Og PSG fortsatte sin dødelige effektivitet da kaptein Marquinhos doblet ledelsen ikke lenge etter. Bayern München kjempet seg tilbake med scoringer fra Choupo-Moting og Thomas Müller, men det holdt ikke på Allianz Arena.

For da hjemmelaget dominerte stort etter pause etterlot de seg et voldsomt rom å kontre i for PSG. Det utnyttet lynraske Mbappé - etter drøye 70 minutter ble han spilt gjennom av Ángel Di María, lurte Jérôme Boateng i Bayern-forsvaret og banket inn den avgjørende scoringen for gjestene. Hans åttende på like mange kamper i turneringen. Alle målene kan du se i videoen øverst i saken.

– Det var en vanskelig kamp mot kanskje det beste laget i Europa akkurat nå. Vi spilte bra som lag, men det var tøft. Men dette er bare den første kampen. Vi må være selvsikre og spille som vi gjorde i dag igjen da, sier Mbappé på imponerende engelsk i et intervju sendt på Viasat etter kampen.

– Jeg hadde mye press, men sånn er fotballen. Du må kose deg på banen og det gjorde jeg i dag. Takket være laget scoret jeg to mål. Jeg vil fortsette som dette, fortsetter han.

SCORET TO: Kylian Mbappé feirer sin første scoring i Champions League-kvartfinalen mot Bayern München.

Med seieren har PSG sikret seg et meget godt utgangspunkt med tre bortemål før returoppgjøret i Paris om en uke.

– Det var en fantastisk fotballkamp. Man må si at Mbappé og Neymar stjal showet, spesielt i den første omgangen, sier BT Sport-ekspert Owen Hargreaves.

Bayern München måtte klare seg uten stjernespiss og toppscorer Robert Lewandowski i kveldens oppgjør. Han mister også returkampen. Han pådro seg en kneskade på landslagsoppdrag for Polen og er ute i fire uker. Og en Lewandowski var savnet for et Bayern som sløste med sjansene i kveldens kamp - de hadde 31 avslutninger mot PSGs seks. 12 av avslutningene var på mål:

Keepertabbe

PSG sjokkerte altså Bayern på Allianz Arena i München. Mbappé scoret etter bare to minutter og 29 sekunder - keeper Neuer var uheldig og glapp superspissens avslutning.

– Det der er en keepertabbe, sa Viasat-kommentator Roar Stokke.

kke lenge etter doblet kaptein Marquinhos ledelsen etter svakt forsvarsspill fra hjemmelaget.

Og samtidig som PSG var dødelig effektive sløset hjemmelaget med sjansene. Både Müller og Leon Goretzka var meget nære, men begge ble stoppet av en god Keylor Navas i PSG-buret.

Men den skulle endelig sitte også for Bayern før pause: I Lewandowskis skadefravær tok tidligere PSG-spiller Eric Maxim Choupo-Moting ansvar. Han headet inn et nydelig innlegg fra Benjamin Pavard og sørget for at det sto 1–2 til pause.

Sløste med sjansene

Bayern presset etter hvilen, og den andre scoringen kom til slutt. Etter en drøy time headet Müller inn et nydelig slått frispark fra en meget god Joshua Kimmich og lagene var like langt.

Men - samtidig som Bayern dominerte sto de høyt og etterlot seg et stort rom å kontre i for et PSG med en rask Mbappé på topp. Og de ble straffet. For ti minutter senere ble nettopp Mbappé spilt gjennom. Han lurte Boateng trill rundt i Bayern-forsvaret og banket inn gjestenes tredje.

Bayern München fortsatte sitt høye press og sjansebonanza etter scoringen, men savnet etter en målscorer som Lewandowski ble stort. De klarte aldri sette inn utligningen og det endte 2–3.

FRUSTRERTE: Bayern München sløste med sjansene. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446