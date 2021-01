Iversen spurtet inn til NM-gull på hjemmebane: – Smaker steinbra

GRANÅSEN/OSLO (VG) Emil Iversen overbeviste på 30 kilometer fellesstart med skibytte og spurtslo konkurrentene enkelt på oppløpet.

BEST: Ingen kunne true Emil Iversen på oppløpet i Granåsen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert:

18 løpere kom samlet ut på den siste runden av 30 kilometer med skibytte i Grånåsen. Der smalt Thomas Bucher-Johannessen til og sørget for at blant andre Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby så ut til å være ute av gullkampen.

Klæbo gjorde et siste forsøk på å rykke seg opp til en gruppe bestående av åtte løpere inne på den siste kilometeren, men kom seg aldri opp.

Istedenfor ble det en spurt om seieren blant de åtte i front, hvor Emil Iversen var klart best og vant foran Pål Golberg og Sjur Røthe.

– Jeg er fornøyd med at jeg akkurat klarer å være med over toppen og den siste kilometeren er knallbra. Jeg er jo god til å spurte, men du blir nervøs hver gang. Du er mannen folk vil slå og det er deilig når du klarer det, sier Iversen til NRK.

– Det smaker steinbra, det gjør det. Jeg ble norgesmester i Meråker og nå vant jeg faen meg i Trondheim også. Jeg har jo to hus og to hjemmebaner. Det er stort for meg å vinne i dag, sier Iversen, som også ble norsk mester på distansen i Meråker i 2019.

Klæbo endte på sin side helt nede på 15. plass og virker dermed langt fra sikker til øvelsen i VM, mens Sundby nok også er ute av kampen om en VM-plass på distansen etter å ha blitt nummer 13.

Søndagens 30 kilometer fellesstart med skibytte var svært viktig i kampen om en VM-plass på samme distanse i Oberstdorf, med neste helgs verdenscup i Lahti som et siste avgjørende uttaksrenn.

Martin Johnsrud Sundby var blant dem som måtte prestere, og det har han også hatt for vane for å gjøre i NM. Hele fem ganger har han blitt norsk mester på distansen, og han har tatt medalje samtlige ganger han har fullført distansen i NM siden han tok sølv i 2008.

Det ble satt en jevn fart i klassiskdelen, hvor Sjur Røthes skibytte var det mest dramatiske. Røthe - som er regjerende verdensmester på øvelsen - brakk den venstre skien like før de var halvveis på klassiskdelen, men fikk på mesterlig vis byttet raskt inne på stadion etter 7,5 kilometer og beholdt kontakten med feltet.

LANGT BAK: Martin Johnsrud Sundby klarte ikke henge med på det høye tempoet mot slutten. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Den første av favorittene som falt bakover var Didrik Tønseth. Trønderen brukte lang tid ut fra skibyttet og fikk aldri helt opp farten igjen.

Foran i feltet prøvde blant andre Hans Christer Holund å sette høy fart, men favorittene var samlet ut på den siste 3,75 kilometer lange runden.

Der ble det satt høy fart, men de to gode avslutterne Emil Iversen og Pål Golberg kjempet seg med og i spurten ble det en klar seier til Iversen.