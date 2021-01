Marit (32) kombinerer fulltidsjobb med toppidrett. Nå er hjemmekontoret flyttet til Heerenveen og skøyte-VM.

Marit Fjellanger Bøhm (32) er ikke helt som andre toppidrettsutøvere. Fredag tok hun sin første pallplass i sitt andre verdenscupløp på skøyter.

Marit Fjellanger Bøhm er på plass i skøyteboblen i Heerenveen. Der holder alle skøyteløpere seg på hotellet og i arenaen i 29 dager. Kun små lufteturer er tillatt. Foto: Peder Kongshaug

– Du må ikke skrive at jeg er unormal! Heller et lite unikum.

Bøhm ler hjertelig på telefon fra skøytemetropolen Heerenveen i Nederland. Der er verdens beste skøyteløpere samlet for å gå EM, to verdenscuper og VM på 29 dager. Aftenposten har akkurat påpekt at å ta sin første pallplass som 32-åring ikke akkurat er hverdagskost i skøytesporten.

– Jeg skal bære mine 32 år med stolthet, jeg. Det pleier jo ikke å gå den veien her, sier hun videre.

Med «den veien» sikter Bøhm til at hun fredag tok tredjeplass, og ny norgesrekord med tiden 2.59,24, i verdenscupen på lagtempo sammen med Ragne Wiklund og Ida Njåtun. Det var hennes andre opptreden i verdenscupen. Den første kom for nesten nøyaktig fem år siden.

Marit Fjellanger Bøhm, Ida Njåtun og Ragne Wiklund med blomsterkvast og medalje etter tredjeplassen på lagtempo i Heerenveen. Foto: Edel Therese Høiseth/Norges Skøyteforbund

Må ringe sjefen før VM

Tredjeplassen betyr også at laget er kvalifisert til VM om et par uker.

Det kom overraskende på Bøhm, som ved siden av å være skøyteløper jobber fulltid som rådgiver for anskaffelser i Stavanger kommune.

Derfor har hun med hjemmekontoret til Nederland og innimellom løpene gjennomføres jobbmøter. Nå blir hun der også en uke lenger enn planlagt.

Men telefonen til sjefen i Stavanger kommune, hadde Bøhm ikke tatt da Aftenposten snakket med henne.

– Jeg tror det skal gå bra, men det må formelt godkjennes. Jeg har skutt gullfuglen når det kommer til arbeidsgiver og sjefen min.

Fakta Marit Fjellanger Bøhm Født: 24. oktober 1988 (32 år) Fra: Stavanger Lag: Team Sørmarka (Stavanger Sandnes Skøyteklubbs elitelag) Jobb: Rådgiver for anskaffelser i Stavanger kommune Utdannet: Master i siviløkonomi fra Universitetet i Stavanger NM-meritter: 5 bronsemedaljer i NM enkeltdistanser Verdenscupdebut: 31. januar 2016 i Stavanger (21. plass i B-gruppen på 3000m) Nå: 3. plass på lagtempo og 9. plass i B-gruppen på 3000m Les mer

Står opp klokken fem for å trene

Det er ikke bare under verdenscup og VM at Bøhm må tilpasse dagene for å få jobb og idrett til å gå hånd i hånd.

En vanlig dag starter med at hun står opp i femtiden for å trene. Så sykler Bøhm til jobb. Etter arbeidsdagen er det klart for en ny treningsøkt. Slik så det som regel ut også da hun studerte.

– Man kommer inn i en rutine. Så synes jeg de tingene jeg gjør er veldig artige. Jeg synes det er kjekt å satse på skøyter, og jeg har syntes det har vært kjekt å studere og jobbe.

– Men du ser at for oss «vanlige» høres dette ganske brutalt ut?

– Det er arbeid hele tiden og noen ganger er det jo tyngre. Så har jeg kanskje ikke vunnet på det i idretten, for man blir som regel ikke best når man gjør sånn som jeg har gjort det.

Bøhm stortrives i Heerenveen. Det er godt å være norsk skøyteløper om dagen. Foto: Peder Kongshaug

Ble nesten glemt da laget skulle settes opp

Selv om Bøhm har tatt både master og jobbet ved siden av skøytekarrieren, har hun vært i norgestoppen i mange år. 32-åringen står med hele fem NM-bronser. Den første tok hun for ni år siden i hjembyen Stavanger i 2012.

– Jeg har på en måte vært «dritten i midten». Vært på pallen i NM mange år, men ikke vært helt der oppe, forteller hun.

Før denne sesongen ble det en ledig plass på lagtempolaget etter at tre år yngre Hege Bøkko valgte å legge opp.

Men det tok likevel en stund før Bøhms navn dukket opp i diskusjonen over navn som var aktuelle for plassen.

– De hentet først inn juniorjentene, så var det treneren min på Team Sørmarka som sa «Hva med Marit?». «Ja, det var en god idé», var svaret. Så gikk det til. De beklaget litt at de hadde glemt meg, men det gjør ikke noe, sier Bøhm i dag.

Bøhm og Wiklund på en luftetur i Heerenveen. Begge to gikk sine best løp i karrieren i helgen. Foto: Peder Kongshaug

Personlig rekord to dager senere

Søndag gikk Bøhm sitt tredje verdenscupløp i karrieren. På 3000 meter satte hun personlig rekord med nesten seks sekunder på tiden 4.10,69 og havnet på 9. plass i B-gruppen.

Ragne Wiklund vant B-gruppen og ble første norske kvinne under fire minutter med tiden 3.58,95. Den norske rekorden til Maren Haugli har stått i 15 år. Wiklunds tid vil derimot ikke bli registrert som norsk rekord da hun gikk kvartettstart (at fire løpere går samtidig).

Opplevelsene i Heerenveen har gitt mersmak for Bøhm.

– Jeg slutter ikke etter denne sesongen, sier hun og ler.

PS: Hallgeir Engebråten vant B-gruppen på 5000 meter søndag med tiden 6.09,21.