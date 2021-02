Haaland avgjorde da Dortmund slet seg videre etter VAR-drama

(Borussia Dortmund – Paderborn 3–2 e.e.o.) Etter en fem minutter lang VAR-sjekk ble det klart at Erling Braut Haaland ble redningsmannen til Borussia Dortmund i ekstraomgangene.

På overtid i andre omgang trodde Erling Braut Haaland at han hadde avgjort kampen da han satte ballen i mål alene med keeper. Paderborn ropte imidlertid på straffe sekunder tidligere og etter en VAR-sjekk ble det pekt på straffemerket. Med omgangens siste spark på ballen satte Prince-Osei Owusu inn 2–2 og sørget for at det ble ekstraomganger.

Fire minutter ut i den første ekstraomgangen ble han igjen spilt alene med keeper og nok en gang satte han ballen trygt i mål. Og nok en gang ble det en VAR-sjekk.

TV-bildene viste at det var en mulig offside, men etter at VAR hadde sjekket situasjonen i fem minutter ble det konkludert med at målet ble stående ettersom Paderborn-spiller Svante Ingelsson prøvde å stanse ballen med foten. Svensken fikk så vidt en liten berøring på ballen på vei gjennom til Braut Haaland.

Begge lag kom seg til flere muligheter etter scoringen, men Braut Haalands scoring ble kampens siste og Dortmund tok seg videre til kvartfinalen i den tyske cupen.

GLEDE: Braut Haaland jubler etter å ha satt inn det avgjørende målet. Foto: FREDERIC SCHEIDEMANN / X01348

Etter at Bayern München overraskende ble slått ut av Holstein Kiel i andre runde for tre uker siden, er den tyske cupen muligens Borussia Dortmunds beste mulighet til å vinne et trofé denne sesongen.

Hjemme mot Paderborn startet de klart best og allerede etter 15 minutter ledet de 2–0. Emre Can satte inn kampens første mål, mens det var Jadon Sancho som satte inn kampens andre mål.

Erling Braut Haaland var delaktig i begge målene og noterte seg for en målgivende pasning da han på lekkert vis spilte Sancho alene gjennom med keeper.

SERVITØR: Haaland på vei til Sancho etter at sistnevnte satte inn 2–0 tidlig i første omgang. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL / EPA POOL

Nordmannen hadde også selv en mulighet alene med keeper, men kom seg ikke rundt Paderborn-keeper Leopold Zingerle. Braut Haaland ropte også på straffespark etter å ha havnet i en skvis mellom to Paderborn-spillere, men fikk ikke medhold fra kampens dommer.

Paderborn kom seg bedre inn i kampen utover i omgangen og var lenge det beste laget i den andre omgangen. Ti minutter før slutt reduserte de også med Julian Justvan og på overtid reduserte de fra straffemerket.

I ekstraomgangene var det Braut Haaland som scoret det eneste målet, da han satte ballen trygt i mål fire minutter ut i den første ekstraomgangen.