DIREKTE: Kan Haaland score mot serielederen?

Dortmunds vanlige venstreside med Guerreiro og Sancho er begge ute med skade til kveldens kamp. Et stort tap for gjestene. Schulz og Hazard bekler deres roller i denne kampen.

Dortmunds vanlige venstreside med Guerreiro og Sancho er begge ute med skade til kveldens kamp. Et stort tap for gjestene. Schulz og Hazard bekler deres roller i denne kampen.

DEL