DIREKTE: To mål etter ni minutter for Haaland

Er så nære at Coman setter inn returen der...

Fryktelig av Hitz! Et løst skudd fra Kimmich går rett på Dortmund-keeperen, som utrolig nok glipper ballen. En farlig retur, men gjestenes målvakt retter opp egen feil og får den vekk.

Stor mulighet for Dortmund! Ballen svinges inn. Den går over luggen på Haaland, men på bakre stolpe står en tålmodig Thorgan Hazard. Han venter til ballen faller lavt nok ned før han klinker til. I nettveggen!

Om man skal konkludere utelukkende basert på de 45 minuttene før pause, så er det ingen tvil om at Ole Runar Gillebo hadde rett. Fotball er supert!

To minutter tillagt tid.

Corneren ender til slutt like utenfor 16-meteren, hvor Alaba dunker til. Høyt over.

2-2 i Bayern - Dortmund og 2-2 i spissduellen Lewandowski vs. Haaland.

Jada, polakken setter den sikkert. Et lite hopp i tilløpet, før han triller den motsatt av hvilken vei Hitz går.

Dortmund når Haaland med en lang pasning. Nordmannen forsøker å chippe gjennom Reus, som kommer på løp, men det blir for upresist.

Dortmund presser høyt, men Bayern spiller seg lekkert ut og går i angrep. Når frem til Lewandowski, men spissens avslutning ender et stykke over mål.

Kimmich svinger inn et frispark, men Dortmund får stanget unna to ganger.

Der sitter den for Bayern og selvfølgelig er det Lewandowski! Sané drar seg fri og skyter(?). Det blir uansett en perfekt pasning til polakken, som setter den enkelt inn fra kloss hold.

Mål for Bayern München!

Det er rundt Dortmunds 16-meter det skjer. Presses ganske dypt tilbake nå. Frustrerende arbeidsvilkår for Haaland, som nok likevel er brukbart fornøyd med kvelden så langt.

Haaland jager på topp. Må stesse hjemmelaget fra å trille for mye ball nå.

De nærmer seg noe, Bayern. Kommer seg nok en gang inn i boksen, men det lykkes ikke helt for Müller.

Dortmund prøver å kontre, men stoppes et stykke fra farlig sone.

Nydelig av Bayern! Slår inn i boks, hvor Goretzka brystkasser ballen til Lewandowski. Han smeller ballen like til side for mål. Stor sjanse!

Süle legger inn til Lewandowski, som støter til med hodet. Relativt langt fra mål og headinger svever over.

Bayern får frispark på egen banehalvdel. Kan sette i gang et nytt angrep.

