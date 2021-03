Norge sjanseløse da Tyskland tok nytt laggull: – Forbannet på meg selv

OBERSTDORF (VG) De var ute av medaljekampen i lagkonkurransen i hopp før den var i gang – og Daniel-André Tandes oppgitte banning i retning tv-kameraet var i grunn den beste oppsummeringen av Norges dag i bakken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Både Marius Lindvik og Tande leverte hvert sitt «flopphopp» i 1. omgang og ga lagkameratene et vanskelig utgangspunkt. Da hjalp det heller ikke at Johann André Forfang leverte det femte beste hoppet av alle i 1. omgang.

Norge var blant de åtte lagene i finaleomgangen, men var aldri i nærheten av medalje og ble nummer seks.

– Det er nok en av de tyngre dagene de har opplevd som idrettsutøvere, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen om Lindvik og Tande.

– Skuffende svakt, melder Daniel-André Tande selv.

TV-kameraene fanget ham opp etter andrehoppet, fem meter lengre enn det første, og hans vifting med hånden og engelske F-ord beskrev godt hvordan han hadde det.

NEDTUR: Johann André Forfang leverte godkjent for Norge i tredje pulje, men lagkonkurransen bød ikke på mer enn sjetteplass. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Fakta Slik hoppet de norske 1. Marius Lindvik – 117m/133m 2. Daniel-André Tande – 119,5m/124,5m 3. Johann André Forfang –136m/128m 4. Robert Johansson 129,5m/134m Les mer

– Jeg er ordentlig forbannet på meg selv. Nærmer meg et bra hopp i prøveomgangen, men går tilbake til gamle vaner i første omgang og blir ekstremt hardt straffet for det, sier Tande.

Med unntak av Robert Johanssons sølvmedalje fra storbakken fredag karakteriserer han ski-VM for hoppherrene som «stang-ut».

– Hvordan påvirkes dere av at Granerud sitter hjemme?

– Selvfølgelig skulle vi hatt Halvor i toppslag på laget, det hadde vært fint. Hadde vi gjort det vi skulle, hadde vi kjempet om medalje i dag, svarer Tande om den coronasmittede verdenscuplederen som rakk en fjerdeplass i normalbakken og sølv i den blandet lagkonkurransen før han ble sendt i isolasjon.

– Det har vært litt sjokkartede opplevelser. Men vi har også hatt gode dager. Og merkelig vær, oppsummerer Robert Johansson om Norges mesterskap.

Les også Slet med å sove etter Graneruds positive test: – Blir jo litt redd

Medaljene sto mellom Tyskland, Østerrike og Polen i et tett, mellomeuropeisk drama. Polske Piotr Zyla hoppet best og jublet høyest av alle, men likevel endte Tyskland med hjemmeseier. Det betyr at de forsvarer laggullet fra Seefeld-VM for to år siden, og samtidig nasjonens fjerde VM-triumf i laghopp.

– En sinnssykt bra konkurranse. Hoppsporten vant mye i dag, selv om vi var statister i det showet her, lyder Clas Brede Bråthens faglige oppsummering av konkurransen.

– Det var nitrist, rett og slett. Vi underpresterer, sier Johann André Forfang om den norske innsatsen.