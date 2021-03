Søndag kan fotball-VM i Qatar være over for det norske landslaget. Hvordan kan det skje?

En norsk boikott av neste års VM i Qatar kan bli vedtatt på forbundstinget søndag. Men Norges Fotballforbund ønsker seg en grundig utredning og et ekstraordinært ting til høsten.

Neste års VM i Qatar blir gjenstand for debatt på forbundstinget til Norges Fotballforbund (NFF) førstkommende søndag. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Kort om saken:

Flere norske toppklubber har vedtatt at de ønsker en boikott av neste års VM i Qatar.

Årsaken er de dårlige arbeidsforholdene som gjestearbeiderne i Qatar lever under. 37 dødsfall kan knyttes direkte til byggingen av VM-arenaene, skriver The Guardian

Boikottspørsmålet vil bli tatt opp på forbundstinget til Norges Fotballforbund (NFF) søndag. NFF ønsker at saken heller skal behandles på et ekstraordinært ting til høsten . Dersom en boikott blir vedtatt søndag, får Norge trolig ikke delta i VM-kvalifiseringen.

1. Hvorfor er kommende søndag en viktig dag?

Det er blitt det store samtaleemnet i norsk fotball den siste tiden: Skal Norge boikotte VM i Qatar som arrangeres i 2022?

Søndag avholder Norges Fotballforbund (NFF) sitt årlige forbundsting. Her har alle norske klubber og kretser stemmerett.

Fristen for å melde inn saksforslag gikk ut i november i fjor. Likevel kan en boikott bli vedtatt alt nå.

Ole Kristian Sandvik, som er Oslo-Ørns representant på tinget, bekrefter overfor VG at han kommer til å ta opp saken. Det kan han gjøre fordi det finnes et unntak fra regelen om at saker som skal tas opp må meldes inn senest 16 uker på forhånd:

Forslag som ikke gjelder endring av NFFs lov og forskrifter, kan fremmes når tinget blir satt. Dersom det får støtte fra to tredjedeler av delegatene, tas det inn på dagsordenen.

Etter det trengs det kun et simpelt flertall for å vedta forslaget.

2. Hva vil Norges Fotballforbund?

Norsk Toppfotball (NTF) er interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. De har bedt om at det kalles inn til et ekstraordinært forbundsting senere i år.

Det er et forslag NFF støtter. Generalsekretær Pål Bjerketvedt forteller hvorfor:

– Forbundsstyret og mange andre i Fotball-Norge ønsker at denne saken skal utredes grundig, slik at vi har et godt nok beslutningsgrunnlag for å vurdere boikott eller videre dialog. Det er ikke mulig å få til så kort tid før tinget på søndag, sier han til Aftenposten.

En slik utredning som Fotballforbundet ønsker seg, må inneholde «alle problemstillinger». Både folk som er tilhengere av boikott og andre bør delta i denne utredningen, mener generalsekretæren.

– Den må ikke minst sette boikottspørsmålet i et større perspektiv, slik at ikke fotballen alene skal bære ansvaret for Norges samvittighet i dette spørsmålet. Vi må få et politisk perspektiv på dette. Idretten som sådan må mene noe om boikott som virkemiddel.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Sammen må vi være opptatt av hvilke kriterier som skal legges til grunn. Flere mesterskap fremover er lagt til autoritære stater eller stater som har utfordringer når det kommer til menneskerettigheter. Hvor går grensen for boikott? Det må utredes grundigere.

3. Hvem er det som bestemmer dette?

På søndagens digitale forbundsting kommer det til å være mellom 230 og 240 delegater som deltar, får Aftenposten opplyst fra Nils Fisketjønn. Han er konkurransedirektør i NFF.

– Det er litt høyere enn snittet de siste årene, hvor det har vært mellom 150 og 250 delegater. Vi regner med at det er enklere å delta nå som alle skal sitte hjemme, sier han.

Nils Fisketjønn er konkurransedirektør i NFF. Foto: Lise Åserud / NTB

4. Hva skjer dersom en boikott blir vedtatt?

24. mars skal Norge etter planen møte Gibraltar i den første kampen i VM-kvalifiseringen. Det blir Ståle Solbakkens første kamp som landslagstrener.

Aftenposten sendte mandag en henvendelse til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) med spørsmål om hva et eventuelt boikott-vedtak vil få å si for Norges deltagelse i den kommende VM-kvalifiseringen. Fifa har foreløpig ikke besvart den henvendelsen.

NFF er heller ikke sikre på hva konsekvensene av et eventuelt boikott-vedtak vil bli, men tror det «med all sannsynlighet» vil innebære at Norge blir utestengt fra kvalifiseringen.

– Vi vet ikke dette eksakt, fordi det er en problemstilling som ingen fotballnasjon har vært i tidligere. Ut ifra de signalene vi får, er det veldig sannsynlig at et boikottvedtak vil medføre at vi ikke får lov til å starte som planlagt 24. mars, forteller Bjerketvedt.