Følg Vipers’ kamp i Champions League: Lagene følger hverandre

Vipers - Odense 16-17, pause: Nå får vi se om Vipers-spillerne har rett i sin spådom før kampen. De mener at bredden i laget er bedre enn Odenses. Kanskje er det det som skal bikke kampen i Vipers' favør?

Hva tenker du at Vipers må gjøre for å snu denne kampen, og for å få bedre kontroll på forsvarsspillet?