Denne nye opplevelsen gjorde 100-årsfeiringa spesiell

Det ble suksess med skibytte på Skaret da kretsen markerte sin egen bursdag i helga.

Konkurransen med skibytte fikk mye skryt av lørdagens utøvere. Emil Aslaksen Røed er først ut etter skibyttet inne på stadion. MOI-gutten kom også først i mål og vant dermed G15. Tett bak følger klubbkompisene Isak Hammerø, Mads Kirkreit Gjethammer og Sander Nerland Roksvaag. Foto: HUGO TINGVOLL

Trond Hustad Rbnett

Hugo Tingvoll

- Stiftelsesdatoen er 12. mars 1921. Vi har ikke lagt opp til noen storstilt feiring av jubileet i denne koronatiden, da det ikke er mulig å samle klubber, ledere og utøvere. Vi håper på å kunne markere jubileet i løpet av året, og kanskje kan skikretstinget i juni åpne for en mulighet, sier administrasjonssjef Jarle Aambø i kretsen.

2 pluss 2 kilometer. Denne gang var det fellesstart. Brage Bjerkeli, helt til høyre, var raskest av alle i klasse 13 og 14 år. Foto: HUGO TINGVOLL

Midtnorsk mesterskap avlyst

I helga ble skulle MOI arrangere midtnorsk mesterskap i langrenn for 13-16 år, men på grunn av smittesituasjonen og strenge retningslinjer vedtok styret i kretsen nylig at kretsen ikke ønsker å arrangere regionale renn. Dermed ble mesterskapet avlyst.

I helga ble det derimot arrangert kretscup i super-G og storslalåm på Bjorli og kretsrenn i langrenn på Skaret. Her var det beskjeden «feiring».

– Begge stedene hadde fantastiske forhold og vær. Det var rundt 75 startende ved Skaret Skisenter. Rennet ble avsluttet med brus til alle for å markere skikretsens 100-årsjubileum, melder Aambø.

Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes er ivrig både med løpesko og ski på beina. Ingeborg som var eneste jente i J14, slo treningskompisene og mange av de andre guttene. Foto: HUGO TINGVOLL

Skibytte på Skaret

Kretsens unge langrennsløpere godt fornøyd med konkurransen der det ble gått både klassisk og skøyting. Lørdagens konkurranse på Skaret ble en ny opplevelse for de aller fleste. Vanligvis konkurreres det enten i klassisk eller skøyting. Denne gang var det både og. Først en runde med klassisk før det var skibytte inne på stadion, og så en runde til. Mens konkurrentene valgte klister satset Sander Engdahl i stedet på staking og blanke ski. Det lønte seg.

- I dag er Sander så god at han kan unna seg et stopp og en kopp kakao. Det ble med oppfordringen fra speaker Thomas Sandhaug. Nettopp speakertjenesten, den publikumsvennlige konkurranseformen og det varme vårværet bidro til å gjøre skidagen på Skaret til en fin opplevelse.

De eldste gikk 4+4 kilometer. Sander Engdahl kuttet klister og gikk klassiskrunden på blanke skøyteski. Ingen klarte å følge utøveren fra Torvikbukt. Foto: HUGO TINGVOLL

Lurt valg

- Jeg valgte staking og skøyteski på klassiskrunden. I dag var det et sjakktrekk. De andre gikk på klister. Dermed ble det bytte fra skøyteski til skøyteski. Å gå på de samme skiene er ikke lov når det skal være skibytte. Dette var en fantastisk artig måte å konkurrere på. Flott for publikum er det også, sier Sander Engdahl.

Nå når sesongen går mot slutten, byttes langrennsskiene ut med randoski. Målet er mange toppturer.

- Jeg er fornøyd med min egen utvikling det siste året. Jeg er ganske mye bedre nå enn på samme tid i fjor. Motivasjonen til å stå på videre er på topp. Mest sannsynlig blir det ett år til i Molde med økonomi på høgskolen etter idrettsfag, sier Torvikbukt-gutten som har Skaret som sin viktigste treningsarena.

Vinterens lengste treningstur for Iver Nås var på 100 km. Eide-gutten som gjennomførte maratonturen sammen med Sebastian Nakken startet og sluttet på Skaret. Foto: HUGO TINGVOLL

Vinterens langtur

Iver Nås – som valgte klister lørdag - ser tilbake på en helt spesiell dag treningsdag i løpet av vinteren.

- Jeg og Sebastian Nakken gikk 100 kilometer en lørdag i vinter. Vi startet på Skaret, videre til Fursetfjellet, Hjelset, gjennom Moldemarka, til Kvam før vi endte opp her på Skaret. Noen pauser underveis ble det. Totalt gikk vi cirka sju timer på ski den dagen, sier 17-åringen fra Eide som går idrettsfag på Romsdal videregående skole.

Brage Bjerkeli i aksjon på Skaret lørdag. Foto: HUGO TINGVOLL

Sesongen avsluttes neste helg

Vinterens skirenn har hatt litt færre deltakere enn sist sesong. Denne gang var 71 fra sju år og eldre med på Skaret. 15 jenter var med og gikk ungdomsklassene fra 12 år og eldre. Ingeborg Synstnes Hole var en av dem.

- I dag var det skikkelig tungt. Uvant å gå to runder. Jeg rotet og brukte lang tid på skibyttet. Jeg liker klassisk best. Det er bra med fellesstart, sjøl om jeg liker enkeltstart best. På Åndalsnes har vi fellestreninger. Der er det flest gutter. I tillegg trener jeg enten alene eller sammen med mamma og pappa. Det blir mest løping når skisesongen er over, sier ÅIF-jenta som fyller 14 år senere i mars.

Skisesongen siste konkurranser gjennomføres de neste to helgene i Stordal og Valldal.

Nora Jendem fra Rival var en av romsdalsalpinistene som kjørte best på Bjorli i helga. Foto: MØRE OG ROMSDAL SKIKRETS

På Bjorli gjennomførte 40 alpinister to kretsrenn lørdag hvorav det ene også var kretsmesterskap i super-G. Søndag var det samme opplegg i storslalåm, før jubileet ble markert med grilling. Utøvere fra Sunnmøre dominerte resultatlistene.