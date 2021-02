Ny medalje for VM-dronningen: – Fikk noen superkrefter på slutten

POKLJUKA/OSLO (VG) Lisa Theresa Hauser (27) tok sitt første VM-gull etter 20 treff på fellesstarten. Bak ble det en helnorsk kamp om medaljene, som endte med sølv til Ingrid Landmark Tandrevold (24) og bronse til Tiril Eckhoff (30).

Ut fra den siste skytingen var Marte Olsbu Røiseland, Landmark Tandrevold og Eckhoff på tredje-, fjerde- og femteplass, men de tok seg alle raskt forbi italienske Lisa Vittozzi.

I de siste bakkene før mål fikk Landmark Tandrevold en luke ned til Olsbu Røiseland og sikret sølvet.

– Det var helt fantastisk. Jeg har aldri slått Tiril og Marte i noe som helst på en sisterunde eller i en spurt. Det er en første gang for alt og det er flaks at det er i VM. Samtidig kunne jeg virkelig ønsket at det var første-, andre- og tredjeplass vi kjempet om. Det er kjipt slik som nå, hvor det er en som havner akkurat utenfor pallen, sier Landmark Tandrevold til NRK.

NORSK MEDALJEKAMP: Ingrid Landmark Tandrevold gikk inn til sølv foran Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Foto: Primoz Lovric

Eckhoff gikk ut ti sekunder bak Olsbu Røiseland etter den siste skytingen og virket til å havne utenfor pallen, men VM-dronningen gikk lynraskt på den siste kilometeren og tok sin sjette medalje i mesterskapet. Til slutt endte Eckhoff opp med fire gull, ett sølv og én bronse i mesterskapet.

– Det er jo helt suverent. Jeg er kjempefornøyd. Det er digg å revansjere fjoråret, sier Eckhoff til NRK om medaljefangsten.

– Da jeg gikk ut på den siste runden trodde jeg ikke det var mulig, men så fikk jeg noen superkrefter på slutten. Det var litt surt at jeg tok medaljen fra Marte på slutten der, men vi er konkurrenter, sier Eckhoff til NRK.

SØLV OG BRONSE: Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff jubler for medaljefangsten etter søndagens fellesstart. Foto: Darko Bandic / AP

De norske skiskytterkvinnene har hatt et strålende mesterskap i Pokljuka, med gull i to av tre individuelle øvelser og stafetten før søndagens fellesstart. Tiril Eckhoff har vært sentral for nettopp det, med gull på både sprint og jaktstart, mens også Ingrid Landmark Tandrevold gikk inn til bronse på normaldistansen.

Like bra ble ikke starten på fellesstarten for Eckhoff, som bommet med det første skuddet og måtte ut i strafferunden. De tre andre norske løperne skjøt alle fullt og Marte Olsbu Røiseland markerte seg i front av tetgruppen inn mot annen skyting, mens Eckhoff fikk kontakt med halen av gruppen inn mot skyting.

Eckhoff og Landmark Tandrevold skjøt feilfritt på annen skyting og dannet etter hvert en tetgruppe sammen med Lisa Theresa Hauser og Baiba Bendika. Mens både Eckhoff og Landmark Tandrevold bommet én gang på den tredje skytingen, var Bendika og Hauser feilfrie.

Ut fra skytingen hadde duoen et forsprang på 20 sekunder ned til Eckhoff, som inn mot den siste skytingen knappet innpå og var 13 sekunder bak inn på standplass. Hauser skjøt raskt og feilfritt og kontrollerte inn til karrierens første VM-gull etter at Eckhoff bommet én gang.