Solskjær åpner opp om kaos: – Det var nesten fra kamp til kamp

Ole Gunnar Solskjær (47) forklarer om etterlengtet stabilitet i Manchester United, dialogen med ledelsen og mulighetene for ny kontrakt.

TUNGT TAP: Ole Gunnar Solskjær var allerede under sterkt press 20. januar 2020. Så tapte Manchester United hjemme mot Burnley. Foto: PETER POWELL / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var litt sur og kald vind, sier Solskjær, ikledd hvit treningstopp under videointervjuet med VG fredag ettermiddag.

Værmeldingen fra treningsfeltet Carrington er ikke lenger et godt bilde på tingenes tilstand i en av verdens største fotballklubber.

For selv om Manchester United fortsatt ikke har vunnet seriegull siden Sir Alex Ferguson la opp i 2013, og på tross av at de røk ut av Champions League denne høsten, har de siste månedene vist lovende tegn til at det som i en årrekke har vært en ustabil kaosklubb, er i ferd med å finne en form for stabilitet.

Les også Solskjær med nådeløs beskjed: – Vil du være den store fisken, er det kanskje på tide å dra

– Lenge satt man alltid med en følelse av at det var krise rundt neste sving. Nå føles det ikke sånn lenger, som det må kunne sies å være en prestasjon i seg selv. Nå virker du mye nærmere en ny kontrakt enn noe annet. Ser du for deg samtaler om dét til sommeren, når det er ett år igjen av avtalen din?

– Det har jeg ikke tenkt på, og det har vi ikke diskutert i det hele tatt. Jeg fokuserer bare på å gjøre jobben og, litt som du sier, en del av jobben er å stabilisere ting. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre med å bli stabile på banen. Utenfor banen er det fortsatt krise hvis du taper en kamp. Slipper du inn et mål på overtid mot Everton, blir det store overskrifter av det også. Sånt kan skje i fotball. Men innad er det mer stabilt. Vi føler vi er på vei mot det vi satte oss ned og diskuterte og hadde planer om, sier Solskjær til VG.

Intervjuet fant sted fredag, før Manchester United spilte 1–1 borte mot West Bromwich. Her kan du se høydepunktene fra kampen:

Rapporter i engelsk presse har så vidt begynt å tilsi at Manchester United tenker på å gå inn i samtaler med Solskjær om en kontraktsforlengelse til sommeren – så lenge klubben kvalifiserer seg til Champions League.

Det er de i rute til: «De røde djevlene» ligger på andreplass i Premier League med seks poeng ned til fjerdeplass Liverpool og syv til femteplass Chelsea (én kamp mindre spilt).

Men det har ikke bare vært glade dager siden Solskjær overtok klubben i sitt hjerte, først på midlertidig basis fra 19. desember 2018, så permanent fra 28. mars 2019.

Les også Solskjær om Premier League-rivalene: – Mange som burde vært beskyttet mot seg selv

Til tider har det sett ut til å gå mot slutten: Etter den begredelige avslutningen på 2018/19-sesongen, etter 0–1-tapet mot Newcastle i oktober 2019, etter 0–2-tapet hjemme mot Burnley i januar 2020 – eller senest etter Champions League-exiten mot RB Leipzig i desember.

Hver gang har Solskjærs United slått tilbake på spektakulært vis – og stilnet snakket om et managerbytte.

– Hva er det de får frem i deg, disse øyeblikkene der du står med ryggen mot veggen?

– Det må jeg se nærmere på, men det er ingen som liker å tape, ingen som liker å bli presset inn i et hjørne. Hvis prestasjonene ikke har vært gode nok, gjør vi noe med det på banen og i forberedelsene. Vi vekker hverandre. Men jeg føler ikke det har vært så mange kriser som alle andre har snakket om, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi tok et valg for to år siden om at det var en del som måtte gjøres. Det måtte byttes ut i både det ene og det andre. Vi har vært ganske klar over at det kom til å bli en del tøffe tider på veien. Da må vi bare være sterke mentalt, vi som har tatt de avgjørelsene, som sitter øverst. Og det må jeg si: Ledelsen i klubben har vært kjempesterke og stått steilt ved retningen vi har staket ut.

– Trodde du det skulle være tøffere å beholde tilliten til ledelsen når du ser hvor nådeløs den bransjen og den fotballverdenen er, eller er du ikke overrasket?

– Vi har hatt åpne og ærlige diskusjoner: «Hvis vi gjør dette, så betyr det at …» De diskusjonene har vært såpass ærlige at vi visste vi måtte ta en del tøffe valg: Gi unge gutter sjansen, gi spillere med litt andre kvaliteter sjansen, spille på en annen måte, gi trenerne den tiden de trenger også for å få spillestilen og spillemønsteret på plass, sier Solskjær.

Han beskriver kaoset i klubben han overtok, på følgende vis:

– Spesielt de seks første månedene, da var det nesten fra kamp til kamp hva vi skulle gjøre. Mens både i fjor og i år har vi mer stabilitet i laguttak og måte å spille på.

Kritikerne vil trekke frem at selv om Solskjær slår tilbake når det ser som mørkest ut, så svikter laget hans også når det gjelder som mest. Det har blitt fire semifinaletap allerede under Solskjær, for ikke å snakke om da de røk ut av Champions League mot Leipzig i høst.

METAFOR-OLE: Ole Gunnar Solskjær bruker en malingsmetafor til å forklare sin tilnærming til Manchester United-jobben. Foto: Darren Staples/Sportimage/PA

– Hva skal til for å vippe dere fra at det er «nesten», til at dere er på nivå med de beste?

– Hvis du maler huset ditt, så må du legge litt grunning først, så blir det lag på lag på lag, og til slutt er du ferdigmalt. Det er sånn vi har måttet tenke også. Dette må gå gradvis, og så vet du at fargen blir den og den etter hvert.

Det var kanskje poenget hans da han nylig uttalte at laget hans «ikke bør sees på som tittelkandidat». Sitatet ble kritisert av blant andre tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp, som mener det er en for defensiv holdning.

– Jeg vet at det har vært mye kritikk og diskusjoner om det ene og det andre, men hvis du først staker ut en kurs, så har jeg i hvert fall såpass troen på meg selv at jeg ikke vingler for mye. Hvis du blander for mange farger, blir det feil etter hvert det også, sier Solskjær i fortsettelsen av sin malingsmetafor.

– Vi har egentlig stått ganske steilt. Men ifølge folk har vi plutselig blitt et mye bedre lag i år enn det vi så ut til å være, ler han og fortsetter:

– Det har hele tiden vært små justeringer og et nytt lag som skulle til, har jeg følt. jeg skal ikke si at jeg vet bedre enn andre, men det var – og er - nå jobben min å gjøre oss til et bedre lag og en bedre klubb. Det gjør jeg på det jeg synes er den beste måten, og etter mine kunnskaper og mine verdier.