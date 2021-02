Tårevåt Eckhoff innfridde favorittstempelet og tok VM-gull: – Jeg er veldig stolt

POKLJUKA/OSLO (VG) Med feilfri skyting tok Tiril Eckhoff (30) sitt andre individuelle VM-gull.

Med seier på de tre siste sprintene i verdenscupen var Tiril Eckhoff den største favoritten under kvinnenes VM-sprint i slovenske Pokljuka.

30-åringen innfridde favorittstempelet og med feilfri skyting tok hun sitt andre VM-gull i sprint, fem år etter at hun vant sprinten på hjemmebane i Holmenkollen.

– Jeg er veldig, veldig stolt. Det er veldig deilig å innfri. Det er noen som har tvilt på meg, og det er alltid deilig å revansjere seg, sier Eckhoff til VG.

Det er også hennes andre gull i årets mesterskap, etter gullet i blandet stafett onsdag. Totalt sett er det Eckhoffs åttende VM-gull.

Det var en rørt gullvinner som møtte pressen etter løpet.

– Jeg hadde lyst til å vise hva jeg kan og revansjere fjoråret som gikk så til helvete. Jeg er fornøyd med hvordan jeg håndterte skytingen. Jeg sto i det, og tok et ekstra pust, forteller Eckhoff til VG.

I fjor kom hun til VM i Anterselva som storfavoritt, bommet seks ganger på sprinten, ble nummer 43 og ødela samtidig mulighetene på jaktstarten.

– I dag er det deilig å si at jeg er tøff mentalt. Jeg står og kjemper ned de blinkene og jeg kan endelig klappe meg selv på skulderen og si «kjempebra jobbet, Tiril», sier hun til NRK.

Eckhoff brukte lang tid på den stående skytingen, men fikk på imponerende vis ned alle de fem blinkene. Hanna Sola lå fire tideler foran ut fra den andre skytingen, men en god avslutningsrunde var nok til at Eckhoff tok seg forbi hviterusseren.

I mål var Eckhoff 12 sekunder foran nærmeste konkurrent, Anaïs Chevalier-Bouchet og 14,4 sekunder foran Sola. Seieren er Eckhoffs syvende individuelle seier denne sesongen.

Anna Elvebakk Linn og Liv Grete Skjelbreid er de to eneste norske skiskytterkvinnene som har vunnet to VM-gull på sprint tidligere.

Marte Olsbu Røiseland stilte som regjerende verdensmester på øvelsen og startet også meget bra. Med feilfri liggende skyting og god fart i løypa hadde hun mulighet til å kjempe helt i toppen, men som på onsdagens stafett, ble det problemer på den stående skytingen. Med to bom skjøt hun seg ut av gullkampen.

– Jeg ødelegger for meg selv på stående. Det er kjedelig, men jeg klarte ikke fullføre. Jeg skjøt første skudd, ladet til andre, men da kilte det seg fast, forklarer Olsbu Røiseland til VG.

Hun klarte likevel å glede seg over Eckhoffs prestasjon.

– Det er gøy at en annen nordmann klarer å gjennomføre på godt vis. Det er gøy og veldig fortjent at Tiril vinner, sier hun.

I mål var hun 43,5 sekunder bak Eckhoff og på sjetteplass.

Ingrid Landmark Tandrevold var ikke fornøyd med eget løp – og spesielt ikke skytingen.

– Jeg synes det var helt middels. Det er ikke bra nok i et VM. Jeg bommet på det tredje skuddet, og dro med meg det fjerde. Klassisk meg. Det er noe jeg ikke skulle ønske at kjennetegnet meg, sier hun til VG.

– Jeg er veldig stolt og imponert over at Tiril vinner i dag. Hun gjør et tilnærmet perfekt løp, det er krevende å få til i et VM, smiler hun om sin gode venninne.