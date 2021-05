Sola skal spille cupfinalen i Stavanger

Norges Håndballforbund jobber for å få avviklet NM-finalen mellom Sola og Vipers Kristiansand 15. mai. Kampen spilles i så fall i Stavanger.

Malin Holta (til venstre) og Camilla Herrem har spilt Sola fram til cupfinale. Foto: Jon Ingemundsen

NTB

Koronapandemien har stoppet håndballen i lang tid, men Norges Håndballforbund håper på «ja» fra myndighetene til å få unnagjort kvinnefinalen.

Vanligvis spilles den i romjula. Enten blir den spilt 15. mai, eller så må den utsettes til august. Uansett blir Stavanger kampsted.

– Vi fikk beskjed om dette i sist uke, nå venter vi bare på klarsignal for når kampen spilles, sier daglig leder i Sola Håndball, John Harald Kåsen.

Mange spillere har kontrakt kun fram til 1. juni, og dersom cupfinalen utsettes til august, blir det uten disse spillerne. Seriestart neste sesong er foreløpig satt til 21. august.

– I disse tider må vi ta forbehold om at koronarestriksjonene gjør det mulig å spille kampen. Om det ikke går, er planen å gjøre et nytt forsøk i august, melder NHF i et presseskriv.

Vipers er Norges klart beste lag og også klart for Champions League-sluttspillet i Ungarn i slutten av mai.

NM-kampen vil kunne gi svært Vipers nyttig kamptrening før mesterligasluttspillet i Budapest 29. og 30. mai. Der venter CSKA Moskva (Russland) i semifinalen.

Brest (Frankrike) og ungarske Györ møtes i den andre semifinalen.

