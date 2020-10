Norges gullgenerasjon nærmer seg slutten av karrieren. Nå spås Tiril (24) å få sitt store gjennombrudd.

Tiril Udnes Weng (24) har aldri trent mer eller bedre enn denne sommeren. Derfor spås hun å kunne kapre en plass på flere VM-distanser denne vinteren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tiril Udnes Weng spås en god sesong. Her fra et rulleskirenn på Granåsen i sommer. Foto: Ole Martin Wold, NTB

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

HAFJELL:

Det er nå gått to år siden Marit Bjørgen la skiene på hyllen. I år valgte Astrid Uhrenholdt Jacobsen å gjøre det samme. Så lenge fortsatt Therese Johaug (32) fortsatt holder på, er det langt ifra noen krise i norsk kvinnelangrenn.

Men faktum er likevel at så godt som alle kvinnelige medaljører fra VM i Seefeld er over 30 år når Oberstdorf-VM starter i februar (Heidi Weng som vant stafettsølv fyller 30 neste sommer).

Medaljørene Johaug (32), Weng (29), Jacobsen (33), Maiken Caspersen Falla (30), Ingvild Flugstad Østberg (29) og Mari Eide (30) har sammen med Bjørgen (40) siden Oslo-VM i 2011 alene stått bak 43 av 45 norske VM-medaljer. I de to resterende medaljene var Vibeke Skofterud og/eller Kristin Størmer Steira på stafettlaget.

Selv om flere av løperne har både ett og to VM igjen i karrieren, har det i en lengre periode vært et spørsmål hvilke løpere som skal ta over for norsk kvinnelangrenns store gullgenerasjon.

Les også Langrennslege om koronasesongen: – Det er fortsatt flere spørsmål enn svar

Marit Bjørgen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok VM-gull for Norge under stafetten i Lahti i 2017. Nå har to av dem lagt opp. Foto: Olav Olsen

Tror på Tiril Udnes Weng

Et åpenbart kort er norsk langrenns nye stjerneskudd Helene Marie Fossesholm (19). Men landslagssjef Ole Morten Iversen tror også at VM-sesongen 2021 er sesongen 24-åringen Tiril Udnes Weng får sitt ordentlige gjennombrudd.

– Det er en forventning Tiril må tåle ut ifra det hun gjorde i fjor. Hun er en av dem som har hatt en veldig fin utvikling de siste årene og gradvis nærmet seg de beste, sier han.

Weng har i utgangspunktet satset på sprint, men Iversen lot seg mest begeistre av 24-åringens distanseegenskaper sist sesong.

– I fjor hadde hun, i mitt hode, en overraskende bra sesong på distanse. Hvis fortsatt helsen er frisk og rask, så blir jeg veldig overrasket om hun ikke får stabilisert seg på et høyt nivå på distanse, sier han.

Les også FIS utsetter forbud mot fluorsmurning i langrenn til 2021/22-sesongen

Landslagstrener Ole Morten Iversen har god tro på at 2020/2021-sesongen kan bli Tiril Udnes Wengs store gjennombrudd. Foto: Geir Olsen, NTB

Treningsgrepet som har gitt resultater

Og Weng kommer fra nok en oppløftende sommersesong. I år har hun både slått Johaug på distanserenn og kommet på annenplass i Toppidrettsveka.

– Jeg håper og tror at jeg skal kunne gå fortere enn i fjor. Men det er noe annet å gå skirenn enn det vi har gjort nå, sier hun selv.

Noe av det som har gitt resultater er at hun denne sommeren har trent mer enn noen gang tidligere.

– Da koronaen kom satt jeg bare i leiligheten og vasket hjørnene. Da ble det til at jeg trente ganske mye i mars og april egentlig. Det førte til at jeg tålte treningen bedre i sommer.

Hun har også gjort noen endringer på hvordan hun trener. Spesielt på styrkedelen. Rene vekter er nå lagt til side for harde motbakkeøkter med staking.

– Jeg så at jeg ikke ble så mye sterkere og hadde stagnert litt. Da fant jeg ut at jeg enten måtte gjøre noe annet på styrkerommet, eller dra styrketreningen ut. Jeg er blitt veldig fan av å dra styrketreningen ut på rulleski. Det har gjort at jeg er blitt bedre i staking, forklarer hun.

Les også Ble frarøvet storslagen avslutning. Nå får hun oppreisning – to år etter.

Tiril Udnes Weng er en reell utfordrer på flere distanser til VM denne denne vinteren. Foto: Geir Olsen, NTB

Fakta Tiril Udnes Weng Født: 29. september 1996 (24 år) Klubb: Nes Ski Øvelse: Satser opprinnelig på sprint, men er nå en utfordrer også på distanse Søsken: Er tvillingsøster til Lotta Udnes Weng som også er på landslaget Meritter: Tre NM-gull. Gull i sprint fristil i U23-VM. Kom på 8. plass i Tour de Ski sist sesong. Les mer

Flere VM-distanser?

I utgangspunktet satser Weng på sprint inn mot VM. Men med de gode svarene på både trening og i konkurranse, våger hun nå også å drømme større.

– Egentlig har jeg lyst til å kjempe om flere distanser i VM. At jeg kan stille på en 10 kilometer skøyting eller gjøre en stafettetappe. Jeg drømmer litt om det.

Og skal vi tro landslagstrener Iversen, så er Weng ikke langt fra å oppfylle den drømmen.

– Distanseplassene har de siste årene i grunn vært beslaglagt av fire-fem løpere før sesongen har begynt. Men hun er en av dem som absolutt skal utfordre om de plassene der også, sier han.