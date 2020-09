Norsk supertalent satte verdensrekord i sin årsklasse

Henriette Jæger (17) gjorde søndag verdens beste syvkamp i U18-klassen noensinne. Hun greide 6301 poeng og knuste med det den gamle rekorden.

Henriette Jæger gjør stadig nye steg på friidrettsbanen. Her er hun fra innendørs-NM i Bærum i februar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det har lenge vært knyttet store forventninger til 17 år gamle Henriette Jæger. Denne helgen har det norske friidrettstalentet nok en gang demonstrert hvorfor under syvkampen på Melløs i Moss, hennes aller siste syvkamp i karrieren med juniorredskaper.

Jenta fra Halden i Østfold, som representerer Aremark, sto med 3818 poeng etter lørdagens øvelser, og var allerede da i rute til å slå sin personlige rekord på 6129 poeng, som hun satte under ungdomsmesterskapet på Fagernes i starten av august.

Det var også klart at 17-åringen, dersom hun leverte like gode prestasjoner søndag, ville slå verdensrekorden i U18-klassen på 6221 poeng, som spanske Maria Vicente satte i 2018.

Grep muligheten

Den muligheten lot hun ikke gå fra seg. Før søndagens siste øvelse, 800 meter, var det klart at Jæger ville tangere verdensrekorden så lenge hun ikke brukte mer enn to minutter og 17 sekunder på distansen. 17-åringen satte i stedet ny personlig rekord med tiden 2.11.37, og oppnådde dermed en total poengsum på 6301 poeng.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er det jeg har jobbet for i hele år, og det har egentlig vært det eneste målet mitt. Så jeg er så fornøyd med at det skjedde, sier Jæger til NRK etter å ha satt verdensrekord.

Så det komme

Sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, er ikke overrasket over at Jæger har levert en prestasjon på øverste hylle.

– Det er veldig flott. Jeg er for så vidt ikke overrasket. Det var lagt opp til at hun skulle prøve å ta bestenoteringen. Hun har vært veldig god i høst. Jeg skal ikke si at det var forventet, men det har ligget i kortene at hun kunne prestere på dette nivået, sier Slokvik til Aftenposten.

– Hun er en tøff jente. Hun har masse energi, er fysisk sterk, full av guts og stå på-vilje. Hun vil bli god, forteller sportssjefen.

Hoppet lengde i motvind

Etter totalt 4,8 m/s i medvind på 100 meter hekk og 200 meter kunne ikke Jæger ha mer enn 1,3 m/s medvind i lengde, fordi rekorden ville blitt ugyldig dersom snittet i de tre øvelsene hvor vinden måles hadde vært høyere 2,0 m/s.

Jæger måtte derfor snu tilløpet og hoppe lengde i motvind søndag. Det så ikke ut til å prege henne. I 1,3 m/s i motvind satte hun ny personlig rekord og ny norsk aldersrekord da hun hoppet 6,33 meter.

I spyd var hun halvannen meter bak sin personlige rekord, men det gjorde ingenting da hun løp inn til tiden 2.11,37 på 800 meter.

Henriette Jæger under Bislett Games i fjor. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån Norway

Har fått sitt gjennombrudd

Jæger har lenge vært omtalt som kanskje det største talentet i norsk friidrett. Hun innehar en rekke norske aldersrekorder og tok i fjor sølv i syvkamp under ungdoms-OL i den aserbajdsjanske hovedstaden Baku.

Under innendørs-NM i Bærum i februar i år tok den da 16 år gamle jenta gull på både 60 meter og 200 meter.