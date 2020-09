Ruuds vurdering av motstanderen

– Jeg får spille tungt med god spinn og god margin og håpe det blir for tungt for japaneren i morgen, sier Ruud om motstanderen Yuichi Sugita i et intervju med Europsport før 1. rundekampen som er estimert å starte rundt kl 16.35 og sendes på Eurosport.

– Han spiller flatt, hurtig og er rask, sier Ruud om motstanderen samtidig som han påpeker at det trolig ikke er snakk om noen grusspesialist.