Juniorverdensmester suspendert etter anklager om rasistisk kommentar

Quinn Simmons er fjernet fra sykkellaget Trek-Segafredo på ubestemt tid på grunn av kontroversielle Twitter-meldinger.

Amerikaneren Quinn Simmons, som her jubler for VM-gull for juniorer, er suspendert av sykkellaget Trek-Segafredo. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix

NTB

– Han vil ikke kjøre for oss inntil videre, skriver laget i en pressemelding.

19-åringen syklet onsdag det belgiske rittet La Flèche Wallone, men må nå vike fra konkurranse en stund.

Kommentaren fra Simmons som skapte reaksjoner, kom etter at den nederlandske sykkeljournalisten José Been uttrykte misnøye med USAs president Donald Trump. Been skrev på Twitter at hun håpet at Trumps presidentskap ville ta slutt, og at alle som støtter ham, kan slutte å følge henne.

Simmons svarte på innlegget med «farvel» etterfulgt av en mørk hånd som vinker. Sykkeltalentet bekreftet også at han er en Trump-tilhenger. Kommentaren ble raskt tolket som rasisme, og det førte til den strenge reaksjonen fra Trek-Segafredo.

– Selv om vi støtter oppunder ytringsfrihet, så vil vi holde folk ansvarlig for deres ord og handlinger, skriver laget i kjølvannet av hendelsen.

I fjor vant Simmons landeveisrittet for juniorer i VM.