Manchester City med nesten-kollaps etter storspill

Manchester City rundspilte Wolverhampton før pause, men falt helt sammen og det var så vidt de rodde i land en 3-1-seier i Premier League-åpningen.

Lagene hadde hver sin omgang da Manchester City slo Wolverhampton. Foto: NICK POTTS / X01348

Wolverhampton-Manchester City 1–3

Der Manchester City var pur klasse i de første 45. minuttene, var det Wolverhampton som styrte showet etter pause.

Kevin de Bruyne åpnet målkontoen for Manchester City og seg selv etter 20 minutters spill. Belgieren ble selv felt unødvendig og ureglementært innenfor 16-meteren på vei ut til ingenting. Men straffesparket var det lite å utsette på, og de Bruyne satte den selv kontant og utakbart i nettveggen bak Wolverhamptons keeper Rui Patrício.

Bare 11 minutter senere bredsidet utskjelte Phil Foden inn 2-0 etter et nydelig forarbeid av Raheem Sterling. Foden var tilbake etter damebesøket på hotellrommet i Reykjavik. Besøket var et klart brudd på koronareglementet under Englands kamp mot Island i nasjonsligaen tidligere denne måneden og ble viet betydelig oppmerksomhet.

Manchester Citys Kevin de Bruyne setter inn 1–0 mot Wolverhampton på straffespark. Foto: Marc Atkins /AP / NTB.

Divisjonsforskjell

Manchester City spilte fryktelig bra den første halvtimen mot Wolverhampton. Det var klasseforskjell mellom lagene, og Wolverhampton ble løpende konstant på etterskudd.

Det var nesten det som i gamle dager på løkka het "feige lag".

Derfor var det overraskende at Wolverhampton våknet skikkelig til liv etter pause. I løpet av kort tid i starten på 2. omgang skapte de fire skumle målsjanser mot City uten at det umiddelbart ble mål av det. Raúl Jiménez bommet på kanskje den størst av dem, den fjerde på tilnærmet blank goal kvarteret ut i omgangen fra kloss hold.

Endelig

Så skulle det endelig lykkes for et hardtjagende hjemmelag i det 79. minutt, og det var nettopp Raúl Jiménez som skulle gjøre det. Den 29 år gamle mexicaneren utnyttet forarbeidet til Daniel Podence og nikket ballen i nettet.

Der og da var det faktisk spenning i kampen igjen, men dessverre for hjemmelaget rodde rutinerte Manchester City seieren i land til tre poeng for pep Guardiolas menn. Fire minutter inn i overtiden sørget Gabriel Jesus for at det endte 3-1.

Dette var Manchester Citys sesongåpning. De fikk fri fra den 1. serierunden fordi de holdt lenge med i sluttspillet i mesterligaen der det ble exit i kvartfinalen mot Lyon.

