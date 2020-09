Molde var en skotupp unna gruppespillet i Champions League

Eirik Hestad fikk muligheten til å skyte Molde til Champions League for første gang på 21 år, men ble stoppet av skotuppen til Ferencváros-keeper Dénes Dibusz.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Molde-spillerne depper etter kampen. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Ferencváros - Molde 0–0 (3–3 sammenlagt)

Molde jaktet sin første deltagelse i gruppespillet i Champions League på 21 år tirsdag. I 1999/2000-sesongen sendte bortemålsregelen dem til gruppespillet. Mot Ferencváros var det nettopp bortemålsregelen som kostet dem et avansement, da det endte målløst i Ungarn.

Til slutt var det en skotupp som frarøvet bortelaget et gruppespill i Champions League. Nå blir det i stedet gruppespill i Europa League.

– Knust. Vi har vår livs sjanse til å havne i selskap med de beste, og så gjør vi for så vidt en grei kamp, men har litt for stor respekt for lenge og skaper ikke nok før helt mot slutten. Det er fotball og det er små marginer, sier Eirik Hestad til TV 2 etter kampen.

– Akkurat nå føles det også forbanna bittert i og med at det var noen situasjoner på hjemmebane som bikket feil vei for oss, og jeg synes vi er det ganske klart beste laget over to kamper, sier Hestad.

Supportere samlet utenfor stadion

Molde kom til den ungarske hovedstaden med visshet om at de måtte score for å gå til gruppespillet i Champions League. Den første omgangen i Budapest forløp imidlertid uten de store sjansene.

Det mest oppsiktsvekkende var at en gruppe Ferencváros-supportere hadde samlet seg utenfor stadion. De ga lyd fra seg og vel så det, uten at det så ut til å hjelpe hjemmelaget.

En rekke Ferencváros-supportere hadde møtt opp utenfor stadion. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Vertene kom riktig nok til omgangens første avslutning, men skuddet gikk rett på Molde-keeper Andreas Linde.

Det nærmeste bortelaget kom en sjanse før hvilen, var da Magnus Wolff Eikrem fikk muligheten fra 16 meter, men avslutningen fra den vanligvis så presise midtbanespilleren gikk et stykke over mål.

Les også Sterke følelser for kapteinen: – Den største kampen jeg har spilt med Molde

Molde presset hardt på slutten av kampen, men fikk ikke ballen i mål. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Molde best etter pause

Ti minutter etter hvilen fikk Molde to gode muligheter til å ta ledelsen. En dårlig klarering fra hjemmelaget landet hos Eikrem, som på lekkert vis fant Etzaz Hussain. Han dempet ballen med høyre, men under press fra hjemmelagets Miha Blazic gikk avslutningen med venstre over mål og ut til et hjørnespark.

Deretter var det Stian Gregersen som hadde sjansen til å skyte Molde i ledelsen etter et hjørnespark fra høyre, men hjemmelagets forsvar rakk akkurat å komme tett nok opp i midtstopperen til at også hans forsøk ble blokkert. Dermed sto det fortsatt 0–0.

– Molde fortsetter å skape trøbbel for hjemmelaget og er det klart beste laget på banen for øyeblikket, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da en halv time gjensto.

Ett minutt senere var oppgaven nær ved å bli langt tøffere da Uzuni timet gjennomspillet til Oleksandr Zubkov perfekt, men ukraineren traff fryktelig dårlig på ballen. Skuddet trillet inn til Linde.

På sidelinjen slo Zubkovs landsmann Sergej Rebrov, Ferencváros-treneren som vet ett og annet om å score mål, oppgitt ut med armene. Den tidligere storscoreren skulle snart heller bite negler.

Les også Molde-treneren er ikke med til Ungarn. Det er en helt spesiell grunn til at han blir hjemme

Molde-spillerne før kampen startet. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Hestad alene med keeper

Et knapt kvarter før slutt fikk Hestad en gedigen mulighet til å avgjøre. Igjen var det ute på Moldes høyre side det skjedde.

Hestad spilte til Hussain, satte av gårde og fikk til slutt ballen fra Eikrem. Midtbanespilleren kom alene med Ferencváros-keeper Dénes Dibusz, men avslutningen ble for svak og ungareren reddet med tuppen på sin venstre sko. Dibusz brølte av glede.

Kort tid senere dro Eikrem seg innover i banen og skjøt, men skuddet gikk et lite stykke til side for nærmeste stolpe.

Tre minutter før slutt fikk Brynhildsen sjansen da høyreback Marcus Holmgren Pedersen slo inn fra høyre, men 21-åringens avslutning på direkten snek seg akkurat utenfor lengste stolpe.

Nærmere kom aldri Molde, og dermed gikk Ferencváros videre på bortemål. Trøstepremien for Molde er deltagelse i Europa League.