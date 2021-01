– Hun er en velsignelse for idretten

Jessica Diggins vant Tour de Ski. Nå hylles hun av de norske langrennsjentene.

Jessica Diggins med det synlige beviset på at hun vant Tour de Ski sammenlagt. Foto: Maxim Thore / Bildbyrån

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det er veldig fortjent at Jessica (Diggins) vinner. Hun er kanskje den jeg unner det mest etter en norsk jente. Hun er en utøver med stort konkurranseinstinkt og mye vilje. I mine øyne har hun også veldig gode holdninger og brenner for å spre idrettsglede hjemme i USA og i verdenscupsirkuset, sier Ragnhild Haga til Aftenposten.

I 2016 var langrennsjentene på landslagssamling i Svarstad i Vestfold. Jessica Diggins fikk lov til å være med. Hun måtte mase litt på daværende landslagssjef Vidar Løfshus før han sa ja. Nå er han blant dem som gleder seg over amerikanerens suksess i Tour de Ski.

– Hun er en velsignelse for idretten. Hun gjør mye av seg selv og er ikke noen A4-utøver. Det er slike utøvere vi ønsker for sporten.

Ingvild Flugstad Østberg er nå ute av medisinske grunner, men var med da samlingen i Vestfold fant sted for fire og et halvt år siden. Hun tror seieren til den amerikanske løperen vil få stor betydning.

– Ja, ikke bare for henne, men for hele laget og for store og små skiinteresserte i USA. Det er selvsagt moro at hun har vært med oss på samling. Jeg håper at hun lærte noe av det. Vi gjorde i alle fall det. Det ble en vinn-vinn-situasjon, forteller landslagsløperen.

Fakta Tour de Ski 2021 (kvinner) 1. Jessica Diggins (USA). 2. Julija Stupak (Russland) +1:24. 3. Ebba Andersson (Sverige) +2:00. Les mer

Jessica Diggins (foran) på samling med de norske langrennsjentene i 2016. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I tårer etter seieren

Søndag var det ingen som var i nærheten av å hente inn forspranget Diggins hadde opparbeidet seg gjennom Tour de Ski. Den eneste som slo henne på etappen, var Ebba Andersson. Diggins tok dermed sin sjette pallplass på åtte etapper og vant dessuten sammenlagt.

Hun ble sittende og gråte i målområdet mens konkurrentene i tur og rekke karret seg over målstreken. At seieren betyr mye for en utøver som har VM- og OL-gull i lagsprint på sin merittliste, var åpenbart.

– Dette er utrolig. Det har vært et mål i hele karrieren min. Det har ikke gått opp for meg ennå. Det er så mange fantastiske mennesker som har hjulpet meg frem til dette og så mange som heier på meg over hele verden. Det føles fantastisk, forteller Diggins til NRK.

29-åringens vei til toppen har inneholdt oppturer og nedturer. Hun har vært ærlig om at hun har slitt med spiseforstyrrelser. Tidligere landslagssjef Løfshus mener det er mye lærdom å hente fra det.

– At hun har klart å systematisere livet, handler mye om mental styrke. Hun har vært åpen om dette og turt å søke hjelp. Det viser noe viktig – det går an å bli god uten å slanke seg for å bli god.

Les også På Tour de Ski-lederens pannebånd står det tre ord. De forteller om en kamp som kunne kostet henne livet.

Bolsjunov slo Sundby-rekord

Aleksandr Bolsjunov har vært i en egen klasse i Mellom-Europa. Før søndagens etappe ledet han med 3 minutter og 22 sekunder. Kun Denis Spitsov gikk raskere opp Alpe Cermis enn 24-åringen, som har vært på pallen i samtlige åtte etapper i denne sesongens Tour de Ski.

Seiersmarginen i sammendraget ble på 3 minutter og 23 sekunder. Det er ny rekord. Den gamle rekorden var Martin Johnsrud Sundby innehaver av. I 2016 vant han med 3 minutter og 15 sekunder. Sammenlagtseieren er Bolsjunovs andre på rad i Tour de Ski.

Fakta Tour de Ski 2021 (herrer) 1. Aleksandr Bolsjunov (Russland). 2. Maurice Manificat (Frankrike) +3:23. 3. Denis Spitsov (Russland) +3:36. Les mer

Les også Fem ting vi tar oss fra Tour de Ski uten Norge