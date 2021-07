Filip Ingebrigtsen tilbake etter sykdommen med sterk tid

BISLETT (VG) Filip Ingebrigtsen (28) slo tilbake etter sykdommen med et sterkt løp under Bislett Games. Han noterte den nest beste 3000 meter noen gang av en nordmann: 7,34,00.

Hans personlige rekord på distansen var 7.49,70. Broren Jakob har norgesrekorden på 7.27,05.

– Det er helt fantastisk, sier pappa Gjert Ingebrigtsen på NRK-sendingen.

Han kastet seg rundt halsen på sønnen. Filip Ingebrigtsen selv smilte bredt og hilste til 5000 tilskuere på Bislett etter femteplass på 3000 meter på Bislett.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Jeg er først og fremst lettet. Det har vært en forferdelig vår. Det er ekstremt mange som har hjulpet for at jeg skulle komme meg tilbake til mitt vante nivå. Det er tungt mentalt når du uke etter uke må jobbe ekstremt hardt bare for å gjennomføre det jeg kaller normal trening. Fra det og til å springe det gjør i dag, det er så lang vei. Det er så deilig, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Dette ble jo sesongåpningen min og status på hvordan ting er nå. Jeg vet jeg har litt å gå på inn mot OL, så hvis jeg fortsetter å gjøre de riktige tingene og flyter på denne bølgen, så kan det bli gøy i OL. Det så mørkt ut en periode, sier Filip Ingebrigtsen.

Yomif Kejelcha var favoritt i løpet og vant på en meget sterk tid: 7,26,25. Stavanger-løperen Zerei Kbrom kom inn på tolvteplass med tiden 7.47,16.

Etter som hans yngre bror Jakob måtte kaste inn håndkleet med halsbetennelse, var Filip alene om å representere familien fra Sandnes torsdag.

Han la seg langt bak fra start, men holdt et bra tempo fra start til mål.

– Det flyter bra for Filip, fastslår NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– En veldig sterk siste runde.

Filip Ingebrigtsen fikk sin sesongdebut utendørs i 2021. Han har slitt så langt i år, og har ennå ikke vært i nærheten av 1500 meter-fart på trening. Derfor valgte han å løpe 5000 meter torsdag.

– Kroppen har ikke vært helt frisk, jeg har ikke kunnet trene det jeg vil, fortalte han til Stavanger Aftenblad torsdag.

– Jeg har ikke vært klar til å konkurrere, jeg har hatt nok med å få kroppen til å fungere. Jeg var syk i vår. Det har tatt litt tid, men jeg føler meg klar nå, sa han til NRK rett før start.

Også pappa Gjert innrømmet på forhånd at han var spent på hva Filip kunne klare på Bislett.

Bronsevinneren fra VM i 2017 er fortsatt rangert som verdens tredje beste på 1500 meter, bak Timothy Cheruiyot og bror Jakob.