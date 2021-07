André prøvde å stenge ut alt før første øvelse. Så kom OL-beskjeden på høyttaleranlegget.

NM i svømming er i gang i Bergen. 21-åring tangerte Dale Oen-rekord og fikk den store beskjeden samme dag.

André Klippenberg Grindheim har fått en upåklagelig start på norgesmesterskapet i ADO Arena. Foto: Hedvig Idås

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lørdag startet NM i langbanesvømming i ADO Arena. De første øvelsene gikk unna allerede lørdag morgen, med påfølgende finaler på kvelden.

En av dem som nå er i Bergen er André Klippenberg Grindheim fra Hamar IL. 21-åringen fikk beste tid i lørdagens A-finale i 50 meter bryst, men det aller største skjedde før han i det hele tatt hadde kommet i gang.

– Jeg visste at uttaket skulle annonseres klokken ti, men jeg tenkte det var best om jeg ikke fikk det med meg før jeg skulle svømme øvelsen.

Grindheim bestemte seg derfor for å varme opp i bassenget akkurat da. Til ingen nytte. For rett før han skulle svømme, kom stemmen på høyttalerne: Han var tatt ut til OL.

– Jeg vet ikke helt om det har gått opp for meg. Nå har det gått i ett med øvelse og utsvømming, så jeg har ikke fått grublet så mye over det, men dette er jo noe man drømmer om. OL er liksom det største man kan være med på, og plutselig skal jeg være der. Det føles rart.

André Klippenberg Grindheim sier det ble vanskelig å fokusere på NM-øvelsen da han fikk beskjeden, men er godt fornøyd med prestasjonen. Foto: Hedvig Idås

Tangerte Dale Oen-rekord fra 2011

Nærmere 400 utøvere er med i NM. I tillegg kommer støtteapparat og ulike personell på arenaen. Samtlige er blitt testet for covid-19 i forkant.

Stevneleder Christer Rotseth er sier første dag av mesterskapet har gått overraskende bra.

– Det er jo alltid spennende å gjennomføre et mesterskap i en pandemi, men det har gått veldig bra. Det har vært god svømming, og vi har fått norske rekorder både på stafett og enkeltindivid. Vi fikk også en tangering av Alexander Dale Oens rekord på 50 meter bryst fra 2011.

Den tangeringen var det altså nevnte Grindheim som sto bak.

– Han hadde en god dag på jobb, for å si det sånn, sier Rotseth.

Drøyt 400 utøvere er med i NM. Det har dermed vært et enormt logistikkarbeid for å avholde det hele i henhold til smittevernet. Foto: Hedvig Idås

Idrettsbyråden jubler for mesterskap

En av tilskuerne lørdag formiddag var idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

– Det er utrolig deilig at vi kan ha stevner og konkurranse igjen. Så er ADO en fantastisk arena for svømming. Det er jo hovedanlegget for svømming og stuping i Norge, sier Tvinnereim.

Grindheim er enig.

– Det er sikkert Norges fineste anlegg, og så er det veldig proffe arrangører. Jeg har veldig gode opplevelser med Bergen. Jeg har svømt noen av mine beste konkurranser her, og tok mine første NM-medaljer her.

NM i langbanesvømming pågår nå hver dag frem til tirsdag 6. juli. De første øvelsene går på formiddagene, mens finalene går på ettermiddags- og kveldstid.