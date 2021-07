Skal sykle gjennom alle landets fylker på syv dager

Del to av Sykkelaksjonen 2021 er godt i gang. I løpet av syv etapper skal syv syklister tilbakelegge 250 mil gjennom alle landets elleve fylker.

Her er de syv syklistene i ferd med å kjøre over Gimsøystraumen bru mellom Austvågøya og Gimsøya i Nordland. Foto: Skjermdump/Sykkelaksjonen 2021

Torsdag ble det bestemt at del to av Sykkelaksjonen 2021, som samler inn penger til barnekreftforskning, skal gå som planlagt. Og fredag morgen var syv syklister i gang fra Gullesfjordbotn i Troms og Finnmark fylke.

– Det var et ønske fra Øysteins familie om å fortsette sykkelaksjonen, sier Chris Thomas Johansen, produsent og sjef for Sykkelaksjonen 2021.

Del to består av snaue 2500 kilometer gjennom alle landets elleve fylker, før de syv syklistene ruller inn ved Rikshospitalet i Oslo fredag 9. juli.

Fakta Syklistene på del to: Ove Fuglestveit, Rune Rørvik, Runar Skuggevik, Ronny Olsen, Helge Sortland, Olav Birkeland og Øyvind Vaagland Reiten. Les mer

Øystein Dahls rekordforsøk fra Lindesnes til Nordkapp var første del av Sykkelaksjonen. Den ble avbrutt da Dahl pådro seg en alvorlig hodeskade etter en velt i Skarvbergtunellen. Dahls prognoser er ifølge støtteapparatet gode og han er ute av kritisk fase. Han har også blitt overflyttet til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

– Hver og en har fått si sin mening, og vi var alle enige om å gå videre med del to. Vi ønsker å fortsette innsamling til Barnekreftforeningen, forteller Johansen fra følgebilen på Vestvågøya i Lofoten.

Her ligger de syv syklistene på rekke og rad. Foto: Skjermdump/Sykkelaksjonen 2021

Fakta Her er etappene for «11 fylker»: Etappe 1: Gullesfjordbotn - Kjellingstraumen, 431 km. Går gjennom Troms og Finnmark og Nordland. Etappe 2: Kjellingstraumen - Sandnessjøen, 324 km. Går kun i Nordland. Etappe 3: Sandnessjøen - Osen, 370 km. Går fra Nordland til Trøndelag. Etappe 4: Osen - Valsøya, 253 km. Går kun i Trøndelag. Etappe 5: Valsøya - Billingen, 351 km. Går fra Trøndelag, via Møre og Romsdal til Innlandet. Etappe 6: Billingen - Gudvangen, 245 km. Går fra Innlandet til Vestland. Etappe 7: Gudvangen - Oslo, 497 km. Går fra Vestland, via Rogaland, Vestfold og Telemark, Agder, Viken til Oslo. Les mer

Se kart over de ulike etappene her:

fullskjerm neste Her er kart over 1. etappe, fra Gullesfjordbotn til Kjellingstraumen. Den er på 431 km. 1 av 8 Foto: Skjermdump/map.racetracker.no

Over 35.000 høydemeter

Før aksjonen startet var målet å doble beløpet fra fjorårets tur, der de fikk inn 1,2 millioner kroner. Per fredag formiddag er beløpet kommet opp i over 740.000 kroner.

– Etter Lindesnes-Nordkapp i fjor drodlet vi sammen om finne på noe i år. Da kom jeg med ideen om å sykle gjennom alle Norges elleve fylker. Det blir ikke det samme fokus som i fjor, med rekordtid, men en tur der vi skal få med oss alle perlene i Norge, sa lagkaptein Ove Fuglestveit på Sykkelaksjonens egen direktesending på Facebook torsdag kveld.

fullskjerm neste Her får syklistene en liten pause, mens de venter på ferja på Moskenes. Fra venstre ses Ove Fuglestveit, Runar Skuggevik og Øyvind Vaagland Reiten. Sistnevnte i et heldig bananspisende øyeblikk... 1 av 4 Foto: Skjermdump/Sykkelaksjonen 2021

Starten gikk fredag kl. 07.00 ved Gullesfjord camping i Kvæfjord kommune sør i Troms og Finnmark fylke. Målet er Rikshospitalet i Oslo, etter å ha tilbakelagt 2470 kilometer gjennom alle Norges elleve fylker. Turen vil blant annet ta syklistene utover Lofoten, langs Helgelandskysten, opp Trollstigen, gjennom Geiranger, over Sognefjellet og forbi Haukeli og videre mot Oslo.

– I fjor syklet vi omtrent 25.000 høydemeter. I år må vi nok legge på 10.000 til. Så det blir en drøy tur i år og. Motbakker er tungt, for da må alle jobbe like hardt, sa Fuglestveit under sendingen.

Her forteller Ove Fuglestveit om de ulike etappene de syv syklistene har foran seg den kommende uka. Foto: Skjermdump/Sykkelaksjonen 2021

Kun så vidt innom Agder

Selv om alle elleve fylker er representert, blir det bare en liten svipptur innom Rogaland og Agder. Ved Haukeli fortsetter Fuglestveit og co sørover til fylkesgrensa ved Bjåen, før de returnerer til Haukeli og fortsetter østover.

– Det måtte bli sånn. Det er kun for å ha vært innom alle fylkene. Vi har bare tida og veien, men vi skulle gjerne fått vist Agder bedre frem, forteller Johansen.

– Hvorfor ender dere opp ved Rikshospitalet?

– Det er der barn som har fått kreft er når de er i behandling. Vi tenkte det var en fin plass å stanse og takke for oss. Så håper jeg vi kan vinke til noen av barna i vinduene der, sier Johansen.