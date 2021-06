Har hatt 20 måneder i «eksil»: Denne høsten skal Øystein (28) sjonglere ny jobb og opprykksjakt

Tilbake i Tromsø er Øystein Richardsen ute på banen, for første gang på snart to år.

TILBAKE: Øystein Richardsen utenfor politihuset, der han har sin nye jobb. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den profilerte Skarp-spilleren har nylig fullført jus-studiet i Tromsø. Noe som sendte han utenbys i flere perioder. Nå har han akkurat startet i jobben som rådgiver for namsfogden i Troms, med kontorplass på politihuset.

Sist vinter tilbragte han i Harstad grunnet studier og jobbsøking. Der fikk han også holdt formen ved like gjennom å trille ball med Landsås-gutta.

Enda tidligere, høsten 2018, var det avgang for Richardsen, som skulle på et utvekslingssemester til Australia hvor han tilbrakte fire måneder.

– Hvorfor valgte du «the land down under»?

– Jeg liker å reise og oppleve nye kulturer, så for meg var det ikke vanskelig å hive meg med resten av gjengen fra studiet når Australia var et av alternativene, sier venstrekant Richardsen til iTromsø.

Har ventet lenge på å spille

Skarp møtte møtte Kvaløya bare tre dager etter at breddeidretten fikk grønt lys for en ukes tid siden. Treningskampen ble spilt sist mandag på Skarpmarka og oppgjøret var lagenes første møte etter at pandemien kom ramlende inn i Norge. Forrige gang Skarp spilte var i vinterserien 2020, altså 16 måneder siden. Richardsen på sin side, har ikke spilt siden oktober 2019. Noe som er 20 måneder siden.

– Hvordan var det å spille kamp igjen etter den lange pausen som kom i resultat av pandemien?

– Det å endelig få spille kamp igjen var artig, det er alltid stas å ta på seg drakta. Jeg kan tørre å påstå at det har vært på grensen til dritkjedelig med alle de tørre treningene som har vært det siste året, sier den ferdigutdannede jus-studenten.

Til tross for 5–2 seier over KSK var ikke kanten for Skarp storfornøyd med prestasjonene sett fra lagets perspektiv.

– Vi hadde en del gode sekvenser, men store deler av kampen var det mye rot i spillet, presiserer kantspilleren.

– Jeg stresser derimot ikke. Det har jo gått utrolig lang tid uten kamp så at første ikke var perfekt er naturlig, legger han til.

– Spiller jo fordi det er gøy

– Hvordan har du holdt treningsmotivasjonen oppe under pandemien?

– For å være ærlig vet jeg ikke om jeg kan si at jeg har det. Det har vært tøft å mobilisere seg til treninger når man vet at det ikke blir å spilles kamper, avslører Richardsen.

Fordi koronasituasjonen har blusset opp og ned i bølger med tiden og hatt så strenge begrensinger har det gjort tilhengere av breddeidretten demotiverte og lei.

– Det er ikke vanskelig å falle litt fra treninger og miste motivasjon på grunn av måten ting har vært. Vi spiller jo fordi det er gøy, sier Richardsen.

– Hva holder du på med ellers på fritiden hvis du ser bort ifra jobb og fotballen?

– Spiller jo en del frisbeegolf, så man kan vel si jeg er blitt bitt av den basillen, flirer Richardsen.

Skarp-trener Vidar Haldorsen roser laget sitt for å holde det gående gjennom et tøft år.

– Arbeidet som ble gjort før pandemien har jo hatt svært mye og si. Det faktumet at det er folk som har hjerte i klubben og vil være der har gjort jobben enkel med å få folk på treninger under restriksjonene som har vært, sier Skarp trener Haldorsen til iTromsø.

– Er du tilfreds med enkeltspilleres innsats og laget som helhet gjennom denne tøffe perioden?

– Det er selvsagt noen som har slitt mer enn andre, men jeg er fornøyd og guttene har virkelig vist at de vil, forteller Haldorsen.

– Vi skal nok bite fra oss

I august starter enkeltserien for 4.-divisjonslagene hvor alle lagene kun møtes en gang og Skarp har ingen plan om å slippe av gassen før den tid.

– Målet er jo å vinne alt. Vi føler at vi er der vi trenger å være for å kjempe om opprykk, avslører Skarp trener Haldorsen.

– Hvordan er det å ha Øystein Richardsen tilbake i troppen?

– Øystein har vært i systemet lenge og er en naturlig leder. Han er veldig mottakelig når man prater til han, sier Haldorsen om kantspilleren.