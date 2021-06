Tidligere Start-trener håper Tjelmeland får ro: – Kan bli veldig bra

Bryne og Jan Halvor Halvorsen snudde kampen på overtid mot Start. Nå håper treneren at hans gamle klubb gir Sindre Tjelmeland ro til å bygge opp sørlandsklubben igjen.

Sindre Tjelmeland etter kampen mot Bryne søndag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg har jo litt Start-hjerte og håper at han får ro, og at han får bygd opp sin tankemåte og sine ideer. Da tror jeg det kan bli veldig bra. At sport styrer sport og økonomi styrer økonomi. Da kan Start skynde seg litt langsomt, sier Jan Halvor Halvorsen til Fædrelandsvennen.

Han var den blideste av trenerne som møtte pressen etter kampen på Sparebanken Sør Arena søndag ettermiddag. Det lå lenge an til at Sindre Tjelmeland skulle få en drømmestart med to seiere på rad, men to seine scoringer sendte Bryne til tredjeplass - og Start ned på tiendeplass.

– Handler om hva man gjør

Halvorsen var trener i Start i tre og et halvt år fra 1999, og følger fortsatt sin gamle klubb tett. Han er enig i Fædrelandsvennens påstand at det har vært litt av hvert i sørlandsklubben de siste årene.

– Det har det, men det har alltid vært litt sånn. Nå håper jeg det blir litt ro rundt det. Da sport kan jobbe hardt og ta steg uten å stresse. Start hører hjemme i Eliteserien. Det er bare å se på denne arenaen og potensialet som ligger her, men det hjelper ikke å snakke om det. Det handler om hva man gjør, og nå tror jeg kanskje man er på rett vei, sier Halvorsen.

Sindre Tjelmeland, Start-trener. Foto: Tor Erik Schrøder

Det ble tap for Sindre Tjelmeland i sin første hjemmekamp, som har signalisert at han nettopp har startet på et langtidsprosjekt. Det vil ta tid å få inn hans tanker, men til tross for tapet mot Bryne fant Start-treneren positive ting.

– Jeg synes andre omgang er markant bedre enn første. Da ser du at vi får til mer av hvordan jeg ønsker at vi skal spille. Det vil jeg ha mer og oftere. Men jeg er ikke fornøyd med hvordan vi håndterer å få 2–2. Da er det mange som begynner å se ned i stedet for å tenke at vi må opp og fram for å ta tre poeng, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Han kaller måten det skjer på for tung, og sier det i første omgang gikk for lang tid uten at Bryne ble ordentlig truet.

Aase: - Nesten ikke til å begripe Holtan: - Nydelig å score på overtid Tjelmeland: - Tungt å tape på overtid Halvorsen: - Fornøyd med at vi aldri gir opp Buch Jensen: - Jeg skulle hatt straffespark Schulze: - Surt at vi spiller en god kamp og taper

– Burde avgjort

Så var det igjen dødballer som gjorde at Bryne slapp inn i kampen igjen.

– Det er innkast fra vår halvdel og inn som er truende. Vi ville unngå de situasjonene ved selv å ha lengre angrep. Det lyktes vi ikke godt med i første omgang, men ble bedre i andre. Da fikk vi bra tak på dem og burde avgjort kampen, sier Tjelmeland.

Nå venter en liten treningsuke før Strømmen venter på bortebane fredag kveld.

– Nå blir det å omstille seg kjappest mulig, og så skal vi angripe Strømmen så fort som mulig. Det var det jeg sa til spillerne etter kampen, sier Tjelmeland.