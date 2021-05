Barn og unge får likevel spille kamper

Først kom beskjeden om at den nye koronaforskriften stoppet all konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten i Trondheim kommune. Nå har de snudd.

Det blir likevel barnefotballkamper fremover. Dette bildet er fra Skandia Cup. Foto: Christine Schefte

Det skriver daglig leder i Trøndelag fotballkrets, Jan-Roar Saltvik, på kretsens facebookside.

– Etter en oppklaringsrunde inn mot både administrativt og politisk nivå i Trondheim kommune er det nå med glede vi kan formidle at det allikevel er lov å spille enkeltstående kamper for barn og unge i Trondheim. Vi beklager at dagen har vært preget av endringsmeldinger men dette har ligget noe utenfor vår kontroll som fotballkrets. Vi håper og tror at det positive i dette budskapet døyver en evt. frustrasjon over endringsmeldingene, står det i meldingen fra Saltvik.

Tidligere mandag bekreftet kommunedirektør Morten Wolden overfor Adresseavisen at barne- og ungdomsidretten vil kunne trene som de har gjort til nå, men at det ikke ville bli kampaktivitet.

Det sa også organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland.

Nå skriver altså Trøndelag fotballkrets at enkeltstående kamper er tillat.

– Kos dere med kampene. Ta vare på hverandre og hold oppe det gode smittevernarbeidet dere har gjort hele veien i klubbene, står det i meldingen..