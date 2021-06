Warholm satte suveren rekord: – Dritkult

BISLETT (VG) Karsten Warholm (25) stormet inn til ny verdens beste tid på 300 meter hekk – med tiden 33,26 sekunder. Over et halvt sekund bedre enn rekorden hans fra i fjor.

Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

– Jeg er veldig fornøyd. Det er fantastisk å være tilbake og dritkult å vise at vi har tatt steg. Man er alltid usikker, selv om vi vet at treningen har gått bra. Vi har fått gode svar. Jeg springer fortere enn i fjor, og vi så alle hvordan det gikk da, sier Warholm på NRK-sendingen.

Han bruker som vanlig «vi-formen». «Vi» er han selv og trener Alnes.

– Det meste sitter. I fjor hadde jeg trøbbel med å treffe første hekken. Det satt i år. Jeg føler at jeg har blitt raskere og at jeg står distansen bedre enn i fjor, fortsetter Ulsteinviks store sønn.

– Jeg vil gå så langt som å si at jeg er ekstremt fornøyd. Det var et enormt løp, sier trener Leif Olav Alnes bak sitt grå skjegg og hår.

– Jeg tror det blir bra, sier han om fortsettelsen av sesongen.

– Det var imponerende å se. En knallstart på en viktig sesong, sier Warholms treningskompis Amalie Iuel.

– Det lover godt, fortsetter hun i NRK-intervju.

Norges dobbelte VM-gullvinner Warholm satte bestenotering i verden på ukonvensjonelle 300 meter hekk med 33,78 sekunder på Bislett i fjor sommer, før han noe senere i corona-året 2020 satte personlig rekord på 400 meter hekk med 46,87 i Stockholm.

Tidenes nest beste tid, som kjent veldig nær Kevin Youngs nå 29 år gamle verdensrekord 46,78 fra Barcelona-OL 1992.

Nå knuste bestenoteringen i verden på 300 meter hekk.

– Han slår den gamle tiden med et halvt sekund. Det er veldig mye på dette nivået, sier Christina Vukicevic Demidov som NRK-ekspert.

– Et nytt skremmeskudd mot de andre i verden, mener hennes kollega Vebjørn Rodal.

60 dager før finalen på 400 meter hekk i Tokyo-OL (23. juli til 8. august) skulle Karsten Warholm vise at han er i rute til å knipe gullmedaljen i de utsatte sommerlekene. I sitt første konkurranseløp utendørs i år, knallet han i kjent stil fra start - vel å merke ikke fra den «vanlige» 400 hekk-svingen, men fra bortre langsides begynnelse.

Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

I bane syv mot tre norske konkurrenter for å gi et slags skinn av konkurranse.

I dagene før start mente trener Leif Olav Alnes at 75 prosent av den «egentlige» øvelsen ville være en fin «benchmark», som han uttrykte det. Hverken han eller Karsten Warholm virket å være i tvil om at sistnevntes form ville være prima etter mange måneder trening og terping.

De hadde ikke behov for en bekreftelse på at formen var som den burde være to måneder før OL.

– Karsten kommer helt sikkert til å løpe fort. Han trenger ikke mange konkurranser frem til OL. Jeg tror han kommer til å ha nok konkurranser igjen, mente friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik foran «Bislett Night of Highlights» - med tanke på Alnes’ og Warholms «game plan».

Kun et par ordentlige konkurranser på 400 meter hekk før avreise til Tokyo: Etter alt å dømme Bisletts Diamond League-stevne 1. juli og Monacos ditto 9. juli.

Ps! 400 meter hekk i OL starter med kvalifiseringsheat 30. juli. Semifinalene går 1. august og finalen 3. august.