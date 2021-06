Solbakken uenig i Haaland-utspill

MÁLAGA (VG) (Norge – Luxembourg 1–0) Erling Braut Haaland (20) stoppet målpausen på over 400 minutter for Norge og gliste med landslagssjef Ståle Solbakken etterpå. Men de hadde ulik dom på Luxembourg-opptreden.

BETENKT: Erling Braut Haaland kom til to store sjanser, hvorav en gikk i mål, mot Luxembourg, men vil ha svar på hvorfor han ikke kommer til flere sjanser. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg var inne i min verste måltørke «ever» for et lag. Det var godt å få slutt på den, sier Haaland til TV 2.

Haaland scoret hat trick mot Romania i oktober. Deretter gikk han målløs mot Nord-Irland, Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

Etter 93 minutter mot Luxembourg scoret han endelig sitt syvende landslagsmål på elleve kamper. Da hadde det gått over 400 minutter siden sist Norge-mål.

Solbakken medga at han var glad for at det var nettopp Haaland som scoret.

– Det kan du godt si. Men han hadde fire store sjanser mot Gibraltar, en og en halv-stor mot Tyrkia, samt et par mot Montenegro. Likevel var det nok godt for ham også, sier Solbakken til VG.

På TV 2-bildene etter kampen kunne man se at det var god stemning mellom landslagssjefen og Haaland.

– Det vi gliste litt av var at keeperen deres kom ut på den siste gjennomløpingen. Jeg ropte til ham: «Kom igjen a’, Erling. Sett i, du må ikke trekke deg der». Keeperen kom jo i 200 kilometer, sier Solbakken og ler.

Latter og seier til tross, Haaland sa til TV 2 at det var «nesten flaut» og bekymringsverdig at Norge ikke skapte mer. Han hadde ikke en forklaring på dette.

– Jeg har ikke peiling, rett og slett. Det er noe vi må finne ut av som lag, meg som person og sammen med Ståle og lagkameratene mine. Det bekymrer meg litt, sier Dortmund-spissen.

Solbakken ble konfrontert med Haalands bekymring.

AKTIV: Landslagssjef Ståle Solbakken kom med en rekke instrukser til sine elever. Her med Morten Thorsby og Jens Petter Hauge. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg er ikke så bekymret, for jeg har sett Luxembourg i de siste tre-fire kampene. Jeg sa at det kunne bli en tålmodighetsprøve og at ofte kommer målene de siste 10–15 minuttene i sånne kamper, sier Solbakken og legger til:

– Men det er ingen som er uenige at vi burde skapt mer, og hvert fall hatt flere avslutninger.

Haaland hadde en stor mulighet på heading etter innlegg fra Birger Meling, men var tidvis lite involvert.

– I dag er det ikke så rart egentlig, fordi Luxembourg trekker seg veldig ned. Løsningen på det er flere innlegg og bedre kombinasjoner rundt boksen, og at vi klarer de små stikkerne gjennom. I første omgang hadde vi også et par kontringer som kunne blitt noe, sier Solbakken.

Alexander Sørloth startet kampen som en hengende spiss, men i takt med at Luxembourg la seg lavere ble han fungerende som en mer klassisk spiss.

– Det var helt greit, artig med en ny rolle. Men jeg skulle ønske at jeg og Erling hadde fått litt mer foring i boksen når vi er to der, sa Sørloth til TV 2.