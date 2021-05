Flere endringer på Rosenborg-laget – Ciljan og Molins fra start

Åge Hareide gjør store forandringer fra laget som vant over Sandefjord for tre dager siden.

STARTER: Det var ikke mange minutter Guillermo Molins fikk på torsdag. Men det var viktige. Nå spiller han fra start. Foto: Trond Reidar Teigen / Adresseavisen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Så sent som på torsdag ble Guillermo Molins matchvinner mot Sandefjord, tre minutter på overtid. Da hadde han kommet inn bare åtte minutter tidligere.

Mot Stabæk får svensken fornyet tillit, men ute på venstrekanten. Det betyr at Emil Konradsen Ceïde, som har slitt med å finne formen, må belage seg på å starte kampen på benken.

Ciljan starter

Til tross for litt skadetrøbbel de siste ukene fortsetter Dino Islamovic på topp. Carlo Holse, som har figurert både som høyrekant og høyre indreløper, tar også plass på benken.

Nylig landslagsuttatte Kristoffer Zachariassen starter på høyre kant, som han også gjorde i hjemmetapet mot Molde.

Stefano Vecchia sliter fortsatt med en prolaps i ryggen og er ikke med i kamptroppen.

På midten velger også Åge Hareide å gjøre endringer. Sentralt får Per Ciljan Skjelbred sin første start for sesongen. Det er første gang 33-åringen er i startoppstillingen siden desember i fjor. Mot Sandefjord på torsdag fikk Ciljan Skjelbred en halvtime.

Tidligere RBK-trener

På motsatt banehalvdel står et lag komponert av en mann som kjenner godt både til både Lerkendal og Rosenborg, nemlig Janne Jönsson. 61-åringen var RBK-trener i to sesonger og hentet to bronsemedaljer.

Bæringene har fått en ålreit start på sesongen og står med to uavgjort og én seier. Seieren kom mot Brann nå på torsdag hjemme.

Les også – Jeg må vite om Rosenborg trenger meg

Slik starter Rosenborg:

Laget: André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Adam Andersson – Edvard Tagseth, Vebjørn Hoff, Per Ciljan Skjelbred – Guillermo Molins, Dino Islamovic, Kristoffer Zachariassen.

Benken: Sander Tangvik, Jonathan Augustinsson, Anders Konradsen, Rasmus Wiedesheim-Paul, Ole Sæter, Emil Konradsen Ceïde.