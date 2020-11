Tarjei Bøs bønn til Solskjær: – Hold ut en stund til

Skiskytteren Tarjei Bø har en drøm. Og den handler hverken om snø, skyting eller langrenn.

Manchester United har tatt ledelsen foran Newcastle på treningssamling på Beitostølen onsdag i forrige uke. De to Bø-brødrene har hvert sitt favorittlag. Nå håper eldstemann at Ole Gunnar Solskjær holder seg i managerstolen en stund til. Foto: Kurt BM Haugli

BEITOSTØLEN: Som svært mange norske menn og kvinner. Tarjei Bø har et fotballag i England som han følger i tykt og tynt. 32-åringen fra Stryn valgte seg i unge år Manchester United. Han følger med, og det har ikke blitt mindre interessant etter at Ole Gunnar Solskjær har tatt over styringen.

Men nå er den norske managerens posisjon utsatt. Tarjei Bø håper på at han ikke blir sparket. Ikke nå. Han håper jo at Solskjær skal være døråpner for ham.

– Min drøm er jo at han skal invitere meg over, og at jeg skal få komme i garderoben til favorittlaget mitt. Han må holde ut noen måneder til, sier han og gliser.

Liverpool uaktuelt

Han har i minne at Ole Einar Bjørndalen ble invitert til Liverpool og Jürgen Klopp fra skiskytterlandet Tyskland. Klopp beundrer den norske skiskytterlegenden. Men det er ikke aktuelt å la seg invitere dit.

– Dit reiser jeg ikke, slår Bø fast med ettertrykk.

Nei det ville tatt seg ut for en erklært United-supporter å la seg invitere til erkefienden.

32-åringen var en anstendig fotballspiller selv. Bedre i andres øyne enn i egne.

– Han kunne blitt en bra spiller i Tippeligaen, sa Per-Egil Flo da vi snakket med ham om Bøs fotballferdigheter for noen år siden.

Han er fra den berømte Flo-slekten i Stryn og vokste opp sammen med Tarjei Bø. De spilte mye fotball sammen. Nå spiller Flo for sveitsiske Lausanne, mens Bø gjør de siste forberedelsene til sin sesong.

Tarjei Bø i aksjon under skiskytternes samling på Beitostølen før sesongstart om en liten måned. Tarjei Bø var en anstendig fotballspiller, men valgte som 16-åring skiskyting. Foto: Kurt BM Haugli

Tarjei Bø er enig i at han kunne blitt en anstendig fotballspiller. Men om han holdt standard til den øverste divisjonen, fikk han aldri vist.

– Jeg trente ikke fotball, jeg bare spilte. Hadde jeg lagt ned den innsatsen i fotball som jeg har gjort i skiskyting, kunne jeg kanskje blitt ganske god, sa Tarjei Bø den gang om sin fotballkarriere.

Valgte bort fotball

Han ville jo bli fotballspiller. Det vil nesten alle gutter i 12–13 årsalderen. I stedet tok han et valg allerede som 15-åring. Det var skiskytter han skulle bli. Året etter forlot han hjembygda og dro til Lillehammer.

Målet var å bli best i verden i skiskyting. Det ble han også, selv om han nå er forbigått av lillebroren – Newcastle-supporteren Johannes Thingnes Bø.