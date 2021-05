Kampen om Formel 1-gullet blir tøffere og tøffere. Nå slåss de også om ingeniørene

Søndag fortsetter tvekampen mellom Mercedes-føreren Lewis Hamilton (36) og Red Bulls Max Verstappen (23) på banen - men dramaet mellom de to teamene foregår like mye i kulissene.

I HUNDRE: Max Verstappen gratulerer Lewis Hamilton med britens «pole position» nummer 100 i Barcelona lørdag ettermiddag. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

For motorsport - og kanskje spesielt Formel 1 - handler også om å ha de beste ingeniørene og mekanikerne. Det er trolig enda viktigere enn smørerne i langrenn.

Nå hevder Mercedes-sjefen Toto Wolff at Red Bull har henvendt seg til omtrent 100 av deres ansatte - i håp om at de vil bli en del av Red Bulls nye motorenhet.

Etter som Honda forlater Formel 1 etter 2021, har Red Bull bestemt seg for å bygge opp sin egen motor-avdeling, Red Bull Powertrains, der de i utgangspunktet skal bruke Hondas teknologi ut 2024, for så å få frem sin egen motor til 2025, da det blir nye regler.

Da trenger de folk. Dyktige folk.

– Det er ganske åpenbart at hvis du vil opprette en motorfabrikk i Storbritannia, er det bare ett sted å hente folk - og det er hos oss, sier Toto Wolff til Sky Sports F1, gjengitt av f1i.com.

– Jeg tror de har henvendt seg til 100 personer, eller noe sånn, og så har de fått ja fra kanskje 15. Vi har 900 ansatte eller noe, så hvis du klarer å fiske 15 av disse, så er det ganske normalt.

TETT: Lewis Hamilton og Max Verstappen kjempet mot hverandre i Portugals Grand Prix sist helg. Foto: JOSE SENA GOULAO / LUSA

Den mektige Red Bull-konsulenten Helmut Marko har sagt at Mercedes dobler lønnen til noen av sine nøkkelingeniører for å hindre at de forsvinner til Red Bull.

Mercedes-sjef Wolff svarer med at Red Bull i så fall ville tilby trippel lønn.

– En ting er å doble lønnen. Men hvis lønnen blir tre ganger så stor, så kan du ikke konkurrere mer, selv for lojale folk.

Samtidig synes Wolff at knivingen med Red Bull er helt grei:

– Jeg respekterer alle som bygger sin business. Og hevnens time har ennå ikke kommet.

Torsdag annonserte Red Bull at de hadde hentet fem Mercedes-folk til sin motoravdeling.

– Vi vil gjerne se denne tvekampen. Det er så mye press. Vi vet at Mercedes og Red Bull ikke er bestevenner. Det starter med teamsjefene. Toto Wolff og Christian Horner tåler ikke hverandre. Det er også press mellom sjåførene, sa tidligere verdensmester Nico Rosberg (35) som ekspert på Sky etter sist helgs løp i Portugal.

– Tvekampen mellom Mercedes og Red Bull blir veldig gøy denne sesongen.

Formel 1-året 2021 ser foreløpig ut til å bli en historisk duell. Det er dessverre lenge siden kampen om førergullet har vært mellom førere fra to ulike team.

Etter at Mercedes har dominert kraftig de siste årene, kan det virke som om de nå har fått en jevnbyrdig i Red Bull.

Samtidig ser Lewis Hamilton mer tent ut enn på lenge, og Max Verstappen er veldig klar for å vise at talentet hans har vokst til å bli en mann til å kjempe om VM-gullet.

– Det er den tetteste kampen vi har sett på en stund, sier Hamilton selv ifølge formula1.com.

– Max presterer eksepsjonelt bra. Han har en bil som det er mulig å vinne mesterskap med - det er ingen tvil om det, og et team rundt seg som også er god for å vinne mesterskap - og som kan gjøre det store om vi ikke gjør jobben vår.

– For meg vil jeg tro at erfaringen vil hjelpe, men du må fortsatt gjøre jobben, og du må gjøre minimalt med feil. Pålitelighet blir så viktig, og selv de små pengene for beste rundetid kan bli viktige.

– Max er selvfølgelig mer erfaren nå og utrolig sulten etter å vinne løp og vinne mesterskapet, sier Hamilton om rivalen.

Lewis Hamilton og Max Verstappen har utgjort topp 2 i samtlige tre løp til nå i 2021. Nederlenderen er klar på at de har et bra forhold.

– Vi går godt sammen, som dere kan se. Når en respekterer hverandre og kan si til hverandre at dere har gjort en god jobb, så synes jeg det er veldig viktig, sier Verstappen ifølge formula1.com.

– Ja, det er spennende, og jeg gleder meg til hver eneste fight der ute. Nå har vi endelig en bil som kan gi gode resultater hver eneste helg, mener Verstappen.