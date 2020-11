Statsministeren med dyster melding om mesterskap i Norge

Statsminister Erna Solberg sier det er «mange tegn» som tyder på at det blir vanskelig å kunne arrangere håndball-EM i Norge i desember.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sola-spiller Camilla Herrem er tatt ut i troppen til EM på hjemmebane. Nå henger det i en tynn tråd. Foto: Bo Amstrup

NTB

– Vi jobber med spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å ha en protokoll for et sånt stort arrangement. Det er mange tegn som tyder på at dette kan komme til å være vanskelig – å få til en protokoll når så mange mennesker skal komme og som berører så mange mennesker, sier statsministeren.

Håndball-EM skal etter planen arrangeres i Trondheim fra 3. til 20. desember og det er ventet opptil 400 spillere og ledere fra sju land. Mesterskapet arrangeres sammen med Danmark, som tidligere har sagt at hele mesterskapet kan gå der dersom Norge ikke kan arrangere.

Les også Herrem EM-klar – her er Norges tropp

Oslo 20201113. Statsminister Erna Solberg under pressekonferanse om koronasituasjonen fredag. Foto: Jil Yngland / NTB