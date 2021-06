Breddefotballen jubler over gjenåpningen: – Ett år for sent, men veldig gledelig

Klubbene på Sørlandet er storfornøyde over at breddeidretten kan trene som normalt igjen. Vindbjarts Christian Follerås gleder seg til lagets første normale trening kommende uke.

Christian Follerås sier at de siste 16 månedene har vært tøffe. Nå gleder Vindbjart-spilleren seg over åpningen av breddeidretten. Her avbildet sammen med Anders Børge, Alla Abdallah, Peiwast Hama og Kawsu Jabai ved en tidligere anledning. Foto: Kjartan Bjelland

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er helt nydelig. Det var som jeg skrev i gruppesamtalen til laget: Dette kommer ett år for sent, men det er likevel veldig gledelig.

Det sier Vindbjarts Christian Follerås til Fædrelandvennen.

Fredag ettermiddag besluttet regjeringen å åpne opp litt mer enn det som er varslet i trinn tre, fra og med søndag 20. juni.

Og samtidig kom det en gladmelding til breddeidretten, som fra søndag kan trene som normalt igjen uten hensyn til enmetersregelen.

– Nå gleder vi oss til første normale trening igjen på mandag. Mange på laget har allerede meldt at det blir småbanespill og turnering på trening. Det har vi ikke fått gjøre på 15 måneder, sier Follerås, som spiller skal spille 3. divisjon for Vindbjart etter sommeren.

Les også Utsetter seriestarten i barne- og ungdomsfotballen til høsten

– Har vært forferdelig

Breddeidretten har ikke fått trene med kontakt siden Norge stengte ned 12. mars i fjor. Follerås prøver å sette ord på hvordan det har vært for breddespillerne.

– Det har vært helt forferdelig. For min egen del har det vært veldig kjedelig. Men det har gått ekstra mye utover motivasjonen til de på laget som nettopp har bikket 20 år, sier 29-årige Follerås.

Han legger ikke skjul på at breddeidretten har følt seg svært nedprioritert gjennom koronapandemien.

– Vi har følt oss oversett og glemt. Folk har kunnet dra ut å spise og være på byen, mens vi har blitt tråkka ned på, sier Follerås.

Likevel er han nå bare glad for å kunne komme i gang igjen med fotballen.

– Vi har lenge kjent på frustrasjonen. Men når beskjeden endelig kommer er man takknemlig for at man får lov til å gå i gang. Det er lys i enden av verdens lengste tunnel, sier midtstopper Follerås.

– Bedre sent enn aldri

Miguel de Freitas er trener for Gimletrolls kvinnelag, som spiller i 2. divisjon. Han reagerer slik på nyheten om at laget får lov til å trene for fullt igjen fra og med søndag.

– Med glede. Kanskje kommer det litt for sent. Men bedre sent enn aldri, sier de Freitas.

Da regjeringen åpnet for trinn 2 i slutten av mai, forteller Gimletroll-treneren at det gikk hardt utover mange av spillerne på laget.

– Før regjeringens pressekonferanse hvor de presenterte åpningen av trinn 2 hadde vi i gjennomsnitt 20 stykker på trening. Men etter denne pressekonferansen gikk vi fra å være 20 til 12 stykker, forteller han.

Nå håper de Freitas håper at spillerne hans vil få en boost i motivasjon etter gjenåpningen.

– Det er uten tvil en stor glede hos spillerne, som er de viktigste her, sier treneren.

Miguel de Freitas er glad på spillernes vegne over at laget kan begynne å trene som normalt igjen fra og med søndag. Foto: IK Gimletroll

– Betyr ekstremt mye

Trener for 4. divisjonslaget Vigør, Kjetil Ruthford Pedersen, er i ekstase over nyheten.

– Du kan bare tenke deg hvordan vi har det nå. Vi har ventet på dette i langt over ett år. Dette har vært blytungt for alle, men jeg er imponert over spillerne som har stått i det og møtt opp på trening. Det betyr ekstremt mye å komme i gang igjen, og at vi snart får lov til å ta på oss fotballdrakta og spille kamp, sier Pedersen til Fædrelandsvennen.

Nå gleder Pedersen seg til Vigør-trening uten koronarestriksjoner på tirsdag.

– Det gleder vi oss til. Vi trenger noen uker med trening og treningskamper nå så vi slipper å slite med belastningsskader og andre ting utover høsten og vinteren. Det å gå 16 måneder uten trening med kontakt gjør noe med kropp og sinn, sier Pedersen.

Kjetil Ruthford Pedersen sier at det betyr ekstremt mye for Donn at breddeidretten igjen kan trene uten koronarestriksjoner. Her avbildet fra tiden i Donn. Foto: Arkivbilde.

Hovedtrener til 3. divisjonslaget Donn, Rolf-Martin Skontoft, er også fornøyd over lettelsene i breddeidretten.

– Dette kommer jo noen måneder for sent. Men det er bare glede. Det er veldig fint å kunne trene med kontakt igjen, og vi gleder oss til trening på mandag. Så har vi også fått et kampoppsett med oppstart så tidlig som 7. august, sier Donn-treneren.