«Vi må forlange langt mer av Start i kampene som kommer»

Slik så Daniel Aase Starts tap mot Åsane lørdag.

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nok en gang gikk Start inn til en kamp med det som må kunne kalles en elendig oppladning.

Mohamed El Makrini hadde fått påvist koronasmitte. Matias Belli Moldskred satt i karantene etter å ha vært på landslagsoppdrag. Mikael Ugland og Joackim Jørgensen satt på benken med en vond ankel og akilles. Det var et kraftig svekket Start-lag som entret banen, og jeg kan ikke huske sist jeg har vært like skeptisk til en lagoppstilling.

Jeg kunne skrevet om at Start nok en gang slapp inn på corner, at de i en periode i andre omgang løftet seg og fort kunne fått en utlikning og at de har vært uheldige med forfall og skader i starten av denne sesongen, men i dag vil jeg rette fokuset mot noe annet.

Start møtte et Åsane-lag med en tydelig plan på hvordan de vil spille, og selv om de ikke har fantastiske enkeltspillere så fungerer de meget godt fordi de er modige.

Daniel Aase, Fædrelandsvennens fotballekspert. Foto: Jacob Buchard

Det er det denne «dommen» kommer til å handle om.

Kontrasten til det Start har levert av spill denne sesongen var slående, men ikke sjokkerende. Start hadde en gigantmulighet til å utlikne rett før pause etter en kjempetabbe bak hos Åsane. Tabben kom etter at Åsane ønsket å spille seg ut bakfra. Dette er en kalkulert risiko fra Åsanes side.

De vet at motstanderlaget kommer til å få minst en kjempesjanse per kamp som følge av risikoen de spiller med, men de mener at gevinsten er større ved å spille på denne måten. For når de klarer å spille seg gjennom det høye presset til motstanderne, kommer de ofte i gunstige posisjoner offensivt. Åsane spiller med en tøffhet og tro på eget prosjekt som Start ikke er i nærheten av å matche. Ikke bare er det effektivt. Det er gøy å se på.

Åsane er ikke alene om å spille slik. Både i Eliteserien, EM, Premier League og Champions League ser vi lag som spiller på denne måten.

Les også Start-trenerens klare melding: – Det er rett og slett ikke godt nok

Start har i sine gode perioder denne sesongen fungert på grunn av voksent duellspill og solide enkeltspillere som har vært avgjørende, men det har vært lite mønster å spore i spillet.

Det å ha modige spillere handler ikke bare om en keeper og stoppere som skal spille seg ut bakfra. Det handler også om sentrale midtbanespillere som tør å vende opp i trange rom. Vingbacker som tar et godt touch fremover når de har muligheten til å straffe et motstanderlag i ubalanse i stedet for å slå ballen i støtte og kanter som utfordrer en mot en når de har muligheten.

Det handler om å bygge opp en trygghet i det at selv om det gjøres feil, så skal man fortsette å gjøre det innøvde. Fordi man vet at det vil lønne seg i lengden.

Det krever mot. Både fra spillere og trenere.

Start har god støtte her på Sørlandet, men folk ønsker å se et lag som sprudler. Jeg tror folk flest ville akseptert tap som i dag om de så at laget våget mer i spillet sitt.

I 3-4-3-formasjonen Start spilte i dag var det i andre omgang mulig å se at de ønsket å frispille sine vingbacker høyere i banen. Det ga blant annet Henrik Robstad flere gode muligheter til å straffe Åsane, men kvaliteten manglet dessverre i avgjørende situasjoner for Start-spillerne.

Start skapte mer og spilte bedre i dag enn mot Ranheim, så noen «lyspunkter» var det, men vi må likevel forvente langt mer av Start i kampene som kommer.

Snart kommer Jørgensen, Ugland, Belli og El Makrini tilbake. Da har Start større kvalitet i laget sitt, men kvalitet i enkeltspillere er altså ikke nok. Vi må se en gjeng som våger mer og som har en tydelig plan med det de gjør.

Hovedansvaret for dette ligger hos Joey Hardarson. Han må få mer ut av det spillermaterialet han rår over.