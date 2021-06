Tar grep: Legen ringte RBK-sjefen etter Eriksen-dramaet

Klubblege Reidar Due hyller danske Simon Kjærs innsats da Christian Eriksen falt om.

Den danske stjernen Christian Eriksen fikk hjertestopp like før pause i EM-kampen mot Finland. En time senere kom meldingene om at han var ved bevissthet. Foto: AP (NTB)

DRAMMEN: – Vår reise til Drammen har vært rar. Alle sammen så kampen i går kveld og hele gruppa er preget av det som skjedde. Det var en stor lettelse da de oppløftende meldingene kom utover kvelden.

Det sier klubblege Reidar Due til Adresseavisen søndag ettermiddag. Sammen med resten av RBK-leiren, er han i Drammen for å forberede seg til kampen mot Strømsgodset søndag kveld.

Men stemninga er ifølge Due spesiell etter det som skjedde under EM-kampen mellom Danmark og Finland lørdag kveld. Den danske stjernen Christian Eriksen fikk hjertestans like før pause, og det gikk omkring en time før meldingene om at han var ved bevissthet kom.

– Vi har jo en trener (Åge Hareide) som kjenner Christian Eriksen vært godt. Han er preget nå, sier Due.

RBK-lege Reidar Due sier spillere og støtteapparat er preget av lørdagens hendelse. Foto: Rune Petter Ness

Nytt grep

TV-bildene viste at Danmarks kaptein Simon Kjær agerte raskt da Eriksen falt om. En rekke medier, deriblant BBC, melder at Kjær sørget for at Eriksen hadde frie luftveier.

Kjærs innsats har fått RBK til å ta grep.

– Jeg ringte til Tove Moe Dyrhaug og fikk bekreftet at alt var på stell på Lerkendal. Flere av oss går på årlige hjerte- og lungeredningskurs og vi har flere hjertestartere tilgjengelig som kontrolleres jevnlig. Men da jeg så det Simon Kjær gjorde, slo det meg: Vi må ikke bare tenke på oss selv. Spillerne må også gå gjennom årlige obligatoriske kurs, ikke bare trenere og annet personell, forteller Due.

– Kjærs innsats har ført til at vi i Rosenborg har bestemt oss for at alle spillerne skal gjennom et årlig hjerte- og lungeredningskurs. Når slike hendelser oppstår, kan tidsaspektet være helt avgjørende. Det er mulig at spillerne er de som oppfatter den alvorlige situasjonen først av alle. Derfor skal alle nå ta dette kurset.

Simon Kjærs innsats har ført til at Rosenborg tar grep. Foto: Reuters (NTB)

RBK-legen: – Start med en gang

Videre forteller RBK-legen at de har gode og vanntette prosedyrer på dette under kamp, både for spillerne og publikum. De har også alltid med seg en hjertestarter på treningsfeltet og til bortekamper.

– Dette kan jo skje når som helst og hvor som helst. Hva må folk huske på å gjøre om de havner i en slik situasjon?

– Start med hjerte- og lungeredning med en gang. Det vil si: Sørg for at personen har frie luftveier, før du gjennomfører kompresjoner. Den eneste feilen man kan gjøre, er å ikke gjøre noe. Videre må du ringe 113 og holde kontakten med dem. De kan veilede deg på åstedet frem til det kommer profesjonell hjelp.