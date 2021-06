Disse sunnmøringene ønsker å senke AaFK: – Det betyr litt ekstra

Martin Ove Roseth fra Volda og Daniel Eid fra Ulsteinvik er begge to fast inventar hos Sogndal, og fredag kveld tar de i mot AaFK. Det blir en spesiell kamp mener sunnmøringene.

MOTIVERT: Voldingen Martin Ove Roseth (til venstre i bildet) blir trigget litt ekstra av at det er AaFK som kommer på besøk til Sogndal på fredag. Foto: Christian Blom/NTB

– Det blir litt spesielt, jeg er jo Hødd-gutt, og jeg kjenner Torbjørn Kallevåg og Lars Arne Nilsen godt fra før av, så det er klart det betyr litt ekstra å vinne mot AaFK, sier Daniel Eid til Sunnmørsposten.

– Det har alltid vært spesielt å spille mot AaFK, det er ekstra godt å slå dem, mener Roseth.

I tillegg til at Eid kjenner både AaFKs midtbanespiller Torbjørn Kallevåg og trener Lars Arne Nilsen fra før av, så jobber også hans far, Sindre Eid, som utviklingsleder i AaFK.

DUELL: Daniel Eid møter sin fars arbeidsgiver når Sogndal tar i mot AaFK fredag kveld. Sindre Eid er nemlig utviklingsleder i klubben. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Tror forrige kamp var et vendepunkt

Både AaFK og Sogndal har tatt færre poeng enn forventa i starten på sesongen, men nå tror Eid og Roseth at det kan snu for Sogndal.

– Vi har en del nye spillere og en del skader, så det har vært litt dårlig flyt. Men mot Ranheim i helga så fant vi tilbake til det som fungerte i fjor, alle spilte på lag og kjemien satt for første gang i år, mener Eid.

– Jeg både håper og tror at det snur nå. Nå har vi lagt lista og ønsker å fortsette på det nivået, sier Roseth.

Trives i saftbygda

Sunnmøringene trives godt i Sogndal og det skal et tilbud som føles «helt riktig» til for å lokke dem vekk fra saftbygda. Men ingen av dem legger skjul på at ambisjonene er å spille på et høyere nivå enn 1. divisjon.

– Det har vært noe interesse, spesielt etter den gode sesongen i fjor, men det har ikke vært noe konkret, og det må føles helt riktig for at jeg skal gå, ellers er det like greit å være her, sier Roseth, som tidligere var i Molde.

Eid var linket til flere eliteserieklubber i vinter, men han sier selv at det aldri var noe konkret.

– Det er mest rykter som går, det har det vært litt snakk om noen klubber, men det har ikke vært noen forhandlinger som har gått så langt at jeg har vært involvert, fokuset mitt er på Sogndal.

Til tross for at de to nå er veletablerte spillere i 1. divisjon, så har det ikke vært særlig stor interesse fra AaFK rundt spillerne.

– Jeg tror ikke det, jeg vet det var aktuelt med et utlån for et par år siden, men det ble ingenting av, men hva som foregår i kulissene er ikke alltid så lett å vite, forteller Roseth.