Gir seg som leder etter elleve år. Her er erstatteren

Skikretsleder Siri Darell sier takk for seg.

Siri Darell (til høyre) er aller mest stolt over utviklingen i Granåsen og at Trondheim har fått tildelt VM på ski i 2025 i sin periode som styreleder i skikretsen. Foto: Morten Antonsen

– Det er en tid for alt. Jeg har vært leder i elleve år og sittet i styret i tolv. Jeg er også en del av VM-styret (Ski-VM i Trondheim i 2025) og skal konsentrere meg fullt og helt om det fremover.

Det sier Siri Darell, som neste uke takker for seg som styreleder i Sør-Trøndelag skikrets.

– Vi har jobbet hardt for å få VM til Trondheim. I tillegg har vi hatt mye fokus på å utvikle anlegget i Granåsen. Nå har vi kommet til et veiskille, der barn, unge og rekruttering blir svært viktig. Da kan det være fint med nye koster, sier 56-åringen, som jobber som prosjektleder i Rambøll.

I 2009 kom hun inn i skistyret som nestleder, men allerede året etterpå ble hun valgt som leder på et ekstraordinært ting da Svein Ove Dyrdal trakk seg.

– Utviklingen av Granåsen og at Trondheim fikk tildelt VM er nok det jeg er aller mest stolt av i perioden min som styreleder, sier Darell.

– Et hav av utfordringer

Neste uke er det klart for digitalt skikretsting. Valgkomiteen har innstilt Torbjørn Mæhlumsveen som Darells arvtager. Han er brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS og leder for langrennsgruppen i Byåsen IL.

– Dette er en spennende mulighet. Jeg har veldig lyst til å bidra med mitt, sier Mæhlumsveen – og legger til at ingenting er avgjort før deltagerne på skikretstinget har stemt.

Byåsen-leder Torbjørn Mæhlumsveen er innstilt som ny styreleder i skikretsen. Foto: Morten Antonsen

Han trekker frem spesielt to utfordringer som motiverer ham: VM i 2025 og nedgangen i antall medlemmer.

– Det er et hav av utfordringer i skisporten nå. Snøproblematikk, medlemssvikt og slitte anlegg er noen av dem. For oss blir det viktig å utnytte VM og dets potensial maksimalt, samtidig som vi ikke glemmer bredden og rekrutteringen. Det er en fare for at man blir helt oppslukt av VM, men det skal ikke skje.

– Det kan ikke være enten eller, men både og. Vi får ingen ny Johannes Høsflot Klæbo om vi ikke tenker på de aller yngste og er god på rekruttering.

Danner nytt kretslag

Også nyheten om et felles kretslag for skikretsene ble sluppet denne uken. Langrennskomiteene i skikretsene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har kommet til enighet om et spennende samarbeid på tvers av kretsene om et felles regionlag for seniorer på nivået under Team Elon Midt-Norge, kalt Team Midt-Norge Elite.

Mats Iversen (Nord-Trøndelag) og Magnus Stensås (Sør-Trøndelag) danner trenerteamet. Olve Rye (Byneset IL), Ole Morten Flataker (Hommelvik IL), Karsten Vestad (Molde- og Omegn IF), Magnus Harr Lian (Klæbu IL), Even Michelsen (Byåsen IL), Martin Julian Buvarp (Byåsen IL), Vegard Sivertsgård (Tydal IL), Edvin Ingebrigtsen (Bratsberg IL), Kristoffer Jullum Fiskvik (Varden IL), Magnus Håbrekke (Byåsen IL), Julie Viktoria Berg (Leksvik IL), Guro Bostad (Strindheim IL) og Alise Einmo (Strindheim IL) utgjør laget kommende sesong.

Skikretstinget avholdes torsdag 17. juni.