Kristoff har brutt NM etter velt: – Smeller ankelen i betongen

KRISTIANSAND (VG) (NM på landevei, fellesstart, menn, rittet pågår) Sykkelstjernen Alexander Kristoff (33) har måttet bryte NM etter å ha fått en flaske inn i hjulet på den første runden.

UHELDIG: Alexander Kristoffs NM i Kristiansand er over. Foto: Simon Z. Nessler, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den meritterte Stavanger-karen veltet på den første av seks runder på 35 kilometer. Totalt skal syklistene gjennom 214,5 kilometer på setet, men for Kristoff fikk rittet en brå slutt.

– Det var noen som klarte å miste en flaske. Den sklir jo selvfølgelig inn i mitt forhjul. Jeg smeller ankelen rett inn i betongen. Jeg tror ikke den er brukket, men jeg klarte ikke å tråkke, sier Kristoff til VG og andre medier i Kristiansand.

Dermed er en av de store favorittene ute av NM. Nå vet han ikke helt hvordan det går med ankelen.

– Jeg klarer å bevege den, så jeg tror det skal gå fint, men ... Jeg satt midt i feltet, sukker Kristoff.

FÅR BEHANDLING: Alexander Kristoff trengte medisinsk hjelp etter å ha falt. Foto: Simon Z. Nessler, VG

Disse kjemper om kongepokalen

Uno-X-rytterne Rasmus Tiller, Kristoffer Halvorsen og Markus Hoelgaard, samt Sven Erik Bystrøm, er blant kandidatene til å ta tittelen i Kristiansand. Også Andreas Leknessund og Tobias Foss er med.

Kristoff merker heldigvis at smertene avtar etter at han brøt.

– Jeg tror det bare er veldig forslått og ikke brukket. Det kan være brist eller noe, men det kjennes bedre ut for hvert minutt som går nå, sier 33-åringen.

– Jeg hoppet på sykkelen for å kjøre videre, men da klarte jeg ikke å tråkke.

FØR START: Kristoff gikk for seier før løpet. Foto: Tor Erik Schrøder

Tror ikke på Tour de France-deltagelse

Han mener løpsutviklingen passet ham veldig bra og sier det derfor er surt å være ute. I et intervju med TV 2 sier han samtidig at det ser ut som at Tour de France går uten ham i sommer. Han har ikke fått den endelige beskjeden fra laget sitt enda.

– Jeg har egentlig ikke så mye håp for Tour de France. Det hjelper ikke hvis jeg har vondt i ankelen i tillegg. Jeg tror det skulle blitt greit på en uke, men det ser ut som det går uten meg i år.

– Hvordan er det?

– Det er litt vemodig, men jeg gleder meg til å ha en sommer med barna, også, sier firebarnsfaren.

Saken oppdateres!

VANT: Vita Heine jublet for NM-seier i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

Heine vant dameklassen

Vita Heine (36) tok tidligere søndag sitt fjerde NM-gull i damenes fellesstart. Hun satte inn støtet to kilometer før mål. Emilie Moberg og Ingvild Gåskjenn ble nummer to og tre.

– Det var kanskje mindre forventet i dag. Det er både lettere og vanskeligere når man sykler for Hitec. Hadde jeg vært der, måtte jeg kanskje hjulpet noen andre i spurten i dag, sier Heine til VG.

Hun sykler for spanske Massi Tactic.

– Jeg hadde litt panikk underveis, for det gikk ganske sakte og terrenget var ikke så tøft. Det var veldig samlet og spurterne var med. Jeg hadde ikke trodd det skulle gå så bra, så jeg hadde egentlig gitt litt opp underveis. Jeg måtte prøve noe på et tidspunkt, forteller hun Heine.