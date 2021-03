Agenter mener Haaland kan kreve årslønn på over 100 mill. etter skatt

MARBELLA (VG) De livnærer seg på overgangsmarkedet og har som jobb å sikre fotballspillere de feteste kontraktene. Fire internasjonale fotballagenter deler sine forventninger til Erling Braut Haalands neste karrieresteg.

HAA LA LAND: Erling Braut Haalands liv har lignet en Hollywood-film de siste årene. Mandag gjennomførte han en rolig økt i solen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Få det på. Jeg er klar, sier 20-åringen mens han knekker leddene i fingrene sine og betrakter med et lurt smil om munnen de fem journalistene og tre fotografene på det solfylte pressetreffet i Marbella.

Ingen kan beskylde jærbuen for å ha feil fokus. Hele verden snakker om hvilken klubb som kan bli hans neste arbeidsgiver, enten denne sommeren eller neste, men Haaland gjør lite for å fyre oppunder hysteriet.

– Jeg vet ikke om du har kontroll på hvor lang kontrakt jeg har. Jeg har tre år igjen. Jeg har lang kontrakt igjen, så jeg stresser ikke med det, svarer han småfrekt da VG spør når han har tenkt til å sette seg ned og ta en avgjørelse om hvilken vei han ønsker å ta videre.

– De må ville ha meg, svarer han kort på spørsmål om hvilke kvaliteter som er viktige for ham når han eventuelt skal velge en klubb.

Det er trolig et kriterium som oppfylles av hver eneste fotballklubb på planeten.

Mannen som skal spille en nøkkelrolle når de ulike tilbudene skal sorteres, vurderes og forhandles, heter Carmine «Mino» Raiola. Den berømte agenten, med Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba på klientlisten i tillegg til Haaland, omtales av nordmannen som «den beste agenten i verden».

– Han er en fine mann, gliser Haaland på spørsmål om hvilke egenskaper han setter pris på hos agenten.

Raiola har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken. Det har heller ikke hans argeste konkurrenter i det internasjonale agentmarkedet.

Vesentlige aktører som Jonathan Barnett (Gareth Bales agent), Federico Pastorello (Romelu Lukaku), Pini Zahavi (Robert Lewandowski) og Christian Rapp (Roberto Firmino) takket høflig nei da VG spurte om de ville dele sine tanker om en eventuell Haaland-overgang.

– De største agentene ønsker ikke å uttale seg om og hausse opp klientene til sine største konkurrenter. Det er en åpenbar interessekonflikt, forklarer PR-sjefen i et av verdens største agentfirmaer til VG.

Tar man kontakt med noen av internasjonal fotballs mellomstore agenter, derimot, er viljen til å uttale seg større.

To italienerne, én franskmann og en brite gikk med på å bruke sin innsikt til å forutse hvor Haaland kan havne, hva han kan koste og hva han kan forvente seg i lønn:

Yvan Le Mée er en fransk fotballagent og direktør i selskapet Sport Profile Consulting. Han forhandlet frem kontrakten til Real Madrids venstreback Ferland Mendy da han ble kjøpt fra Lyon for over 500 millioner kroner sommeren 2019.

Tidligere har han hatt Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang samt de franske landslagsspillerne Mathieu Debuchy og Gaël Clichy på klientlisten.

– Haaland er fotballens fremtidige verdensstjerne sammen med Kylian Mbappé. Jeg vil si at verdien hans, om det ikke var for coronasituasjonen, kunne vært nærmere 200 millioner euro (to milliarder kroner). I dagens marked, der klubbene er rammet av økonomiske problemer, tror jeg en overgang på drøye 100 millioner euro (én milliard kroner) er det minste man kan forvente, sier Le Mée til VG.

AGENT: Yvan Le Mée. Foto: RMC

– Hvilke klubber ser du på som realistiske destinasjoner?

– Barcelona har ikke penger. Real Madrid sliter også. Juventus også. Hvem har råd til å kjøpe Haaland? Manchester City kan gjøre det. For meg er Bayern München den beste destinasjonen, som arvtager for Robert Lewandowski. PSG kan også prøve seg.

– Hva er en realistisk lønn for Haaland etter en eventuell overgang?

– Mbappé, for eksempel, tjener 12 millioner euro netto i året (120 millioner kroner). Neymar tjener 18 (180 millioner kroner). Cristiano Ronaldo tjener 31 (310 millioner kroner). Lionel Messi tjener 70 inkludert alle bonuser (700 millioner kroner). Det er bare lønnen deres i klubben, ikke med reklame og alt annet. Så jeg ser for meg at Haaland vil tjene noe mellom det Mbappé og Neymar tjener nå. Mellom 12 og 15 millioner euro netto i året (120–150 millioner kroner). Det er blitt en normal lønn for verdensstjerner på dette nivået.

Jamie Moralee er sjef for New Era Global Sports og den mangeårige agenten til Manchester United-legenden Rio Ferdinand, som også er en del av selskapet.

Moralee er agenten til en rekke Premier League-spillere, der de mest verdifulle ifølge Transfermarkt er Everton-trioen Michael Keane, Ben Godfrey og Mason Holgate.

– Jeg vil si at Haalands verdi på markedet nå er rundt 150 millioner pund (1,75 milliard kroner), sier Moralee til VG.

– Jeg tror han havner i England. Manchester City eller Chelsea, fortsetter han og spår følgende om nordmannens personlige betingelser:

– Lønnen hans kan havne hvor som helst mellom 200.000 og 300.000 pund i uken.

En ukelønn på 200.000 pund tilsvarer en årslønn på 120 millioner kroner. En ukelønn på 300.000 pund tilsvarer en årslønn på 185 millioner kroner.

Andrea D’Amico er en italiensk fotballagent som ble kåret til landets beste i sitt yrke i 2014/15-sesongen. Han har jobbet med stjerner som Fabio Cannavaro og Francesco Toldo. Nå har han blant annet Juventus’ stortalent Nicoló Fagioli på klientlisten.

– Jeg tror ikke Haaland vil koste under 150 millioner euro (1,5 milliard kroner) i overgangssum hvis han blir solgt i år. Selv om vi er midt i en pandemi, vil klubber være ute etter å signere ham for slike summer, sier D’Amico til VG.

– Hvor tror du han havner?

– PSG, Real Madrid, Chelsea, Manchester City eller Manchester United.

– Hvor mye kan han tjene der?

– Definitivt over 10 millioner euro netto (100 millioner kroner).

Roberto De Fanti er en italiensk fotballagent basert i England. Han har lang fartstid i bransjen både som direktør (Sunderland) og agent. Tidligere jobbet han blant annet med stjerner som den brasilianske backen Cafu og den nåværende Chelsea-backen Marcos Alonso. Han jobber også med yngre spillere som Tottenham-talentet Japhet Tanganga.

– Vi snakker allerede om en av Europas beste spisser. Han kan bli verdens dyreste fotballspiller, sier De Fanti til VG.

Rekorden holdes for øyeblikket av Neymar, som ble kjøpt ut fra Barcelona av PSG for 222 millioner euro.

– Jeg tror Real Madrid kan bli hans neste destinasjon. Cristiano Ronaldo er ikke der lenger, Karim Benzema begynner å bli gammel, de trenger en ung og talentfull stjerne. Haaland passer perfekt, sier De Fanti.

På spørsmål om Haalands mulige lønn svarer han:

– Det må du spørre Mino Raiola om.